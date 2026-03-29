Demir ve demirdışı metaller sektöründe ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Ege Bölgesi’nde ihracat şampiyonluğunu 8 yıldır sürdüren, 2025 yılında Türkiye’ye 2,6 milyar dolar döviz kazandırarak 39 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ihracat rekoruna en büyük katkıyı sağlayan ve 2025 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan 29 firmaya 5 kategoride 36 ödül verdi.



İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen “Demir ve Demirdışı Metaller İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2025 yılında üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini, geniş ürün yelpazesi, farklı pazarlara erişim kabiliyeti ve değişen koşullara hızlı uyum sağlama yetenekleri sayesinde küresel ölçekte varlıklarını güçlü şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi.



2025 yılında üretim gücümüzü tam olarak ortaya koyamadık



2025 yılının küresel ölçekte talebin zayıf seyrettiği, finansman imkanlarının daraldığı ve ticarette artan korumacı eğilimlerin ihracatın hareket alanını daralttığı bir yıl olduğuna vurgu yapan Ertan, “Yurt içinde ise maliyet baskıları ve ekonomik dengelerdeki hassasiyet, üretim ve ihracat süreçlerimizi daha dikkatli yönetmemizi gerektirdi. Tüm bu zorluklara rağmen yıl başında ortaya koyduğumuz 2,2 milyar dolarlık hedefin üzerine çıkarak 2025 yılını 2 milyar 591 milyon ABD doları ihracatla tamamladık. Zorlu piyasa koşullarına rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek sektör olarak dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2025 yılında üretim tarafındaki tabloyu açık şekilde ifade edecek olursak kapasite kullanım oranımız yüzde 62,4 seviyesinde kaldı. Bu tablo, sahip olduğumuz üretim gücünü ne yazık ki henüz tam anlamıyla kullanamadığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin ham çelik üretiminin yıllık 38,1 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini veren Başkan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ham çelik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 3,3’lük artış küresel talepteki zayıf seyir, fiyat baskısı, yüksek enerji maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkılık üretim tarafında hareket alanımızı sınırlamış olsa da bu artış zorlu koşullara rağmen üretim kabiliyetimizi koruduğumuzu ortaya koyuyor.”





Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılı “İhracatın Yıldızları” ödüllerinde, Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. genel sıralamada ve bakır ürünleri ihracatında zirvede yer alarak çifte şampiyonluk elde etti. Ürün gruplarında ise İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. demir çelik çubukta, Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlantı elemanlarında, Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. alaşımlı çelikte, Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. demir çelik inşaat aksamında, Karel Tel Sanayi A.Ş. demir çelik telde, BMS Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş. alüminyum ürünlerinde ve BEKSAN-BNT firması demir çelik çivi ve zincir ihracatında birincilik ödülünün sahibi oldu.