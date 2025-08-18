  1. Ekonomim
DEMOR, AGT iş birliğiyle Konya’da daha da güçlendi

Konya’da yapı ve mobilya sektörünün öncü tedarikçilerinden DEMOR, ürün yelpazesini genişletmeye ve sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Yıldız Entegre, Starwood, Samet, Henkel gibi ulusal markaların yetkili bayiliklerini başarıyla yürüten DEMOR, AGT’nin Konya bayiliğini de üstlenerek gücüne güç kattı.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

AGT ile yapılan bu stratejik iş birliği sayesinde, bölgedeki profesyoneller ve son kullanıcılar; duvar profilinden parke çözümlerine, panel grubundan tamamlayıcı ürünlere kadar geniş bir ürün gamına tek noktadan ulaşabilecek. Bu hamle, yalnızca ürün çeşitliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda AGT’nin kalite ve tasarım anlayışını Konya’da daha erişilebilir hale getiriyor.

DEMOR Genel Müdürü Bilal Menekşe, yaptığı açıklamada, “AGT ile güçlerimizi birleştirerek Konya’da sektöre yeni bir standart kazandırıyoruz. Artık AGT denildiğinde akla DEMOR gelecek. Bu iş birliği, müşterilerimize sunduğumuz değer zincirini daha da güçlendirecek ve bölgedeki çözüm kapasitemizi en üst seviyeye çıkaracak” şeklinde konuştu.

DEMOR, sektörün yenilikçi çözümlerini bölgeye taşıma misyonuyla hareket etmeye devam ederken, AGT iş birliğiyle birlikte Konya’nın yapı ve dekorasyon dünyasında çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor.

