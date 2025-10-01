Denetimli serbestlik yükümlüsü gençler için dijital gelecek planı

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ve Sakin Okul Derneği iş birliğinde yürütülen proje, Türkiye genelinde örnek model olmayı hedefliyor. Çalıştayda konuşan ESİAD Başkanı Kenan Işık, projenin önemine dikkat çekerek gençlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geçen senenin sonunda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızla birlikte gençlere farklı bir dokunuş yapalım diye hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçirdik. Sakin Okul Derneği, ESİAD ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün çok değerli katkılarıyla hazırlanan bu çalışma Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah çıktılarıyla tüm illerimize örnek bir model teşkil edecek. Tabii her kurum gençler için bir şeyler yapıyor ama biz Eskişehir olarak biraz daha farklı, kalıcı ve sürdürülebilir bir şey yapmak istedik."

Işık, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Değişen şartlar, dijital gelişmeler, sanayi ve endüstrideki dönüşümler iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Bugün Eskişehir’de 2 bin 500’ün üzerinde denetimli serbestlik yükümlüsü var. Bunlardan yaklaşık 850’si 18-30 yaş arası olup ne eğitimde ne istihdamda. Bu gençler hayatlarında bir sıkıntı yaşamış olabilirler ama biz onları kaybedemeyiz, mutlaka yönlendirmeliyiz. Bu çalışmayla onların hem bakış açılarını değiştirmeyi hem de iş gücüne katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz."

"Cezanın infazı dört duvarla sınırlı değil"

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, sistemin topluma kazandırma yönüne işaret etti. Öztaylan, "Denetimli serbestlik, suçlunun topluma borcunu sadece ceza infaz kurumunda hürriyetinden yoksun bırakılarak ödeyemeyeceği anlayışına dayanıyor. Bu nedenle yükümlülere ücretsiz kamu yararına çalışma, sosyal iyilik faaliyetlerinde bulunma gibi görevler veriliyor. Ceza İnfaz Kurumlarının ıslah fonksiyonu sadece dört duvar arasında gerçekleşemez. Bu nedenle biz gençleri topluma yeniden entegre edecek adımlar atmak zorundayız" diye konuştu. Çalıştayın da bu vizyona hizmet ettiğini kaydeden Öztaylan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, işverenlerin bakış açılarıyla yükümlü gençlerin ihtiyaçlarını örtüştürmeye çalışıyoruz. Beklentilere ve sorunlara çözüm üretmek, önceliğimiz" dedi.

"Gençlerimiz için birlikte çalışıyoruz"

Sakin Okul Derneği’nden Ferhat Taşdelen ise kurumların ortak çabasına dikkat çekerek, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ESİAD ve Sakin Okul Derneği olarak 18-30 yaş arası genç denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdama entegrasyonu için güçlerimizi birleştirdik. Bugün burada yaptığımız çalıştay, bu iş birliğinin somut göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

Model tüm Türkiye’ye yayılacak

Projede hazırlanacak “İstihdama Katılım ve Uyum Strateji Belgesi” ile “Yaşam ve Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi Eylem Planı”nın, yalnızca Eskişehir’de değil Türkiye genelinde uygulanabilir bir model oluşturması hedefleniyor. Yaklaşık 850 genç yükümlünün eğitim ve istihdamdan uzak olduğu kentte, dijital becerilerin artırılması ve sektörle bağların güçlendirilmesiyle bu gençlerin iş gücüne kazandırılması planlanıyor.