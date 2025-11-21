DENİB, ABD ve Los Angeles’ta yeni ticaret köprüleri kuruyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 17-22 Kasım 2025 tarihleri arasında ABD’nin önemli ticaret merkezlerinden Los Angeles’ta ev tekstili sektörüne yönelik bir sektörel ticaret heyeti programı düzenliyor. Program çerçevesinde, Denizli’den 16 firmanın temsilcileri, 19 Kasım tarihinde ABD’li yabancı firma yetkilileriyle gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmeleriyle ürünlerini tanıtacak, bölgedeki talep yapısını değerlendirecek ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayacak.

Heyet programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “ABD gerek ölçeği gerekse tüketim gücüyle Denizli ihracatımız için stratejik bir konumda yer alıyor. 2024 yılında ABD’ye yüzde 2,1 artışla 408,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. 2025 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde ise ilimizden ABD’ye yapılan ihracat yüzde 4,1 artışla 360 milyon dolara ulaştı. ABD, yıl genelinde ilimizin en güçlü ikinci pazarı olmayı sürdürüyor. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerimiz açısından da ABD önemli bir merkez. Sektör ihracatımız 2025 yılının 10 aylık döneminde yüzde 6,5 artışla 182 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. ABD’ye yıllık yüzde 16 pay ile 200 milyon dolar üzerinde seyreden sektör ihracatımız bu pazardaki hareketliliğin somut göstergesi. ABD artık Denizli ihracatında 2. sıradaki yerini çok uzun yıllardır sergilediği performansla güçlendirdi” diye konuştu.

Denizli olarak havlu özelinde ise 2024 yılında 412 milyon dolarlık toplam ihracatla ülke çapında liderliklerini koruduklarını dile getiren Memişoğlu, “2025 yılının 10 aylık döneminde 345,4 milyon dolar değerinde ilimizden havlu ihracatı gerçekleştirdik. Bu dönemde ABD’ye havlu ihracatımız yüzde 33 pay ve yüzde 4,5 artışla 113 milyon dolara ulaştı. Yıl sonunda ABD’ye olan havlu ihracatımızın 130 milyon doların üzerinde seyretmesi bekleniyor. Los Angeles’ta düzenlediğimiz bu programın, firmalarımızın ABD pazarındaki konumunu güçlendireceğine ve yeni iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyoruz” dedi.

Memişoğlu, ABD’de uzun süredir güçlü bir kalite algısına sahip olan Türk havlusunun marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara da değinerek, “Turkish Towels markamızla 2015’ten bu yana ABD’de hem bilinirliği hem de kalite algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede hedefimiz, havlu ihracatımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, markamızı daha görünür kılmak ve ABD’deki katma değerli talebe daha güçlü şekilde cevap verebilmek. Türk Hava Yolları (THY) ile yürütülen iş birliği neticesinde, Turkish Towels markamızın nihai tüketiciye ulaşması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, ABD pazarına yönelik iletişim faaliyetlerimiz planlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.