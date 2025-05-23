DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “30 milyar TL’lik yeni destek paketi ihracatçıya can suyu olacak”

DENİZLİ / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanacak toplam 30 milyar TL’lik yeni destek paketini değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Destek paketini Denizli ihracat camiamız adına büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu paket, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ve ihracatçılarımız için adeta tam zamanında gelen bir can suyu niteliği taşıyor” dedi.

Son dönemde küresel piyasalardaki belirsizliklerin, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve yatırım iştahını sınırlayan faiz koşullarının altında bu destek paketinin, moral ve motivasyon açısından güçlü bir kaynak olduğunu söyleyen Memişoğlu, “Toplam 30 milyar TL kredi hacminden oluşan paketin 17,5 milyar TL’si işletme, 7,5 milyar TL’si ise yatırım harcamalarına ayrıldı. Kefalet oranının yüzde 85 olduğu destek paketinde işletme harcamaları için 15 milyon TL, yatırım harcamaları için ise 30 milyon TL üst limit belirlendi. Yakın zamanda yürürlüğe gireceği belirtilen bu destek paketinin, işletmelere önlerini görme, planlama yapma ve yatırımı sürdürme cesareti vereceğini düşünüyorum. Enflasyonla mücadele süreci devam ederken, üretim ve sanayinin desteklenmesine yönelik atılan bu adımı son derece olumlu buluyoruz. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak uygun koşullu finansman imkanı, artan kredi maliyetlerinin baskısı altında olan firmalarımız için adeta bir rahatlama sağlayacak” ifadelerini kullandı.