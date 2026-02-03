DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “AB ve Hindistan arasındaki STA, Denizli ihracatına zarar verecek”

EKONOMİ / DENİZLİ

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yürütülen 19 yıl önce başlayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri olumlu sonuçlandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AB ve Hindistan arasında olumlu sonuçlanan serbest ticaret anlaşmasının Denizli ihracatına büyük zarar vereceğini dile getirdi. Denizli ihracatının omurgasını konfeksiyon ve ev tekstilinin oluşturduğunu, en önemli pazarlarının da AB olduğunu anlatan Memişoğlu, Hindistan ürünlerinin bu pazara gümrüksüz girmesinin Denizli firmaları üzerindeki rekabet baskısını daha da yoğunlaştıracağını ifade etti.

AB ve Hindistan için en büyük ticaret anlaşması olan STA sayesinde 180 milyar avroluk ticaretin 2032'ye kadar ikiye katlanacağının öngörüldüğünü söyleyen Memişoğlu, “Hukuksal sürecin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan STA kapsamında, Hindistan menşeli ürünlerin yüzde 90'ından fazlasına yönelik gümrük vergileri ile tarife dışı engellerin kaldırılmasının bekleniyor. Özellikle tekstil, deri, kimya, elektronik ve mücevher gibi sektörlerin anlaşmadan en fazla faydayı sağlayacağı belirtiliyor. 2025 yılında Denizli’nin toplam ihracatından en yüksek payı yüzde 29,2 oranı ve 1,4 milyara yaklaşan değeriyle tekstil-konfeksiyon sektörü aldı. AB üyesi ülkelere yapılan ihracat ise, sektörün toplam ihracatından yüzde 65 pay alarak 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hindistan’ın müzakereleri tamamlanan STA kapsamında, düşük maliyetli üretim ve gümrüksüz erişim avantajı ile AB pazarına girmesi halinde Denizli firmaları üzerindeki rekabet baskısının daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Gümrük Birliği’nin yeniden değerlendirilmesine odaklanılmalı”

AB’nin, Hindistan ve Asya’daki önemli ülkelerle ticari anlaşmaları sonlandırmak için müzakereleri hızlandırdığını dile getiren Memişoğlu, “Bu durum, Türkiye’nin dış ticaretinde de risk seviyesini yükseltti. Mevcut Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle AB’nin imzaladığı her STA Türkiye’nin aleyhinde çalıştığına dikkat çekerek iş dünyası olarak, ülkemizin tamamen Gümrük Birliği’nin yeniden değerlendirilmesine odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

“Denizli, ocak ayında 370 milyon dolarlık ihracat yaptı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatının ocak ayında yüzde 3,2 azalışla 370 milyon dolar olduğunu aktaran Memişoğlu, “Denizli ocak ayında ülkemiz ihracatında 9. sıradaki yerini korudu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 2,4 artışla 303 milyon dolara ulaştı. Ocak ayında, ilimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 9,1 azalışla 105 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 4 artışla 89 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 14 artışla 70 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 5,1 azalışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 4,9 azalışla 21 milyon dolar oldu” açıklamalarında bulundu.