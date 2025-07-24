DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Faiz indirimi, reel sektör için nefes alma fırsatı”

EKONOMİ / DENİZLİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılı temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, 300 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü ve mart ayının ardından yeniden faiz indirdi. 300 baz puanlık faiz indiriminin, üretim ve ihracat odaklı çalışan firmalar açısından önemine dikkat çeken Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, reel sektörün bu indirimi bir nefes alma fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini söyleyen Memişoğlu, “Söz konusu indirimlerin bire bir oranda ve hızla ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz. Hızımızın kesilmesinde küresel belirsizliklerle birlikte ülkemizdeki girdi maliyetleri ile kur arasındaki paralelliğin kopmasının etkili olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın, nisan ayında 350 baz puan faiz artırdıktan sonra haziran ayındaki toplantıda pas geçtiğini hatırlatan Memişoğlu, “Bugün açıkladığı karar ile son olarak mart ayında yapmış olduğu faiz indirimlerine yeniden başladı. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı çalışan firmalarımız açısından son derece önemli. Uzun süredir yüksek faiz ortamında zorlanan reel sektör, bu indirimi bir nefes alma fırsatı olarak görüyor. Özellikle finansmana erişim maliyetlerinin düşmesi, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırır. Üretim planlamasında daha öngörülebilir bir finansman yapısı, istihdam ve yatırım kararlarına da olumlu yansır” dedi.

İhracatın arzu edilen oranlarda büyüyebilmesi için uygun koşullarda finansmana erişimin önemine dikkat çeken Memişoğlu, “Çerçevede döviz dönüşüm desteğinin artırılması, reeskont kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi ve limitlerin yükseltilmesi, firmalarımızın düşük faizli ve uzun vadeli krediye erişimine imkân verecek yeni projelerin devreye alınması büyük önem arz ediyor. İhracatımızın önemli parametrelerinden biri olan euro/dolar paritesi ise 1,17 seviyelerinde seyrediyor. İhracatımızın büyük bir bölümünü euro bölgesine yaptığımız için paritedeki bu yükselişin de ihracatçılarımız için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. İhracatçılar olarak daha rekabetçi olmamızı sağlayacak finansman koşullarına ihtiyacımız var. Merkez Bankası’nın bugünkü faiz indirimini bu anlamda olumlu bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Ancak kalıcı etki için, ihracatçının üzerindeki maliyet yükünü azaltacak destekleyici politikalarla bu adımların tamamlanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.