DENİB Başkanı Osman Uğurlu; “Almanya, uzun vadeli finansman açısından önemli bir ortak”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), AKA Bank ve Euler Hermes işbirliğinde yatırım finansmanı imkânları DENİB ev sahipliğinde değerlendirildi. Yatırım Finansmanı ve Uluslararası Bankacılık Buluşması’nda, konuşan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolara ulaştığını belirterek, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olmasının yanı sıra teknoloji, makine, sermaye ve uzun vadeli finansman bakımından da önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin üretim kabiliyeti ile Almanya’nın teknoloji ve finansman gücünün birbirini tamamladığını kaydeden Uğurlu, Avrupa’da yeniden şekillenen tedarik zincirlerinin Denizli açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Denizli’nin iki bin yılı aşan ticaret geleneğini bugün modern sanayi ve güçlü ihracat altyapısıyla sürdürdüğünü belirten ve şehrin üretim gücüne dikkat çeken Osman Uğurlu, “Yaklaşık 5 milyar doları aşan ihracatımızı, bin 700’ün üzerinde ihracatçımızla, 25 farklı sektörde, 3 binin üzerinde ürün grubuyla 185 ülkeye gerçekleştiriyoruz” dedi.

Uğurlu, “Avrupa artık yalnızca düşük maliyetli değil; yakın, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir üretim ortakları arıyor. Denizli, güçlü üretim altyapısı, ihracat tecrübesi ve yatırım iştahıyla bu fırsatı değerlendirebilecek şehirlerin başında geliyor. Denizli’ye yalnızca Almanya’ya ürün satan bir ihracat şehri olarak değil; ortak yatırımların, teknoloji iş birliklerinin ve sürdürülebilir üretimin güçlü bir merkezi olarak bakılmasını istiyoruz” dedi.

“Doğru finansman stratejik bir kaldıraç”

Sanayicilerin yatırım projeleri ve güçlü üretim kabiliyetleri bulunduğunu ancak bu yatırımların hayata geçirilmesi için uygun koşullu ve uzun vadeli finansmana erişimin büyük önem taşıdığını belirten Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü teknoloji, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm belirleyecek. Bunların tamamı güçlü finansman gerektiriyor. Doğru finansman modellerini, üretimi ve ihracatı büyüten stratejik bir kaldıraç olarak kullanmalıyız.”