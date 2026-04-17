DENİB Başkanı Osman Uğurlu: Dahilde işleme rejiminde 3 aylık ilave süre, ihracatçıya nefes oldu

Dahilde işleme rejiminde 3 aylık ilave sürenin ihracatçılara nefes olduğunu belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, mevcut küresel koşullar göz önüne alındığında bu düzenlemenin firmalara önemli bir hareket alanı sağladığının altını çizdi.

Dahilde işleme rejiminin, üretim ve ihracat zincirinin devamlılığı açısından stratejik bir süreç olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Dolayısıyla bu sürecin etkin işleyebilmesi için uygulamanın sahadaki ihtiyaçlarla uyumlu şekilde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Sağlanan ek sürenin, firmaların hem operasyonel yükünü hafifleteceğini hem de ihracat hedeflerine odaklanmalarına zemin hazırlayacağını ifade edebiliriz. Bu düzenlemenin özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde ihracatçının elini güçlendiren ve iş dünyasına moral veren olumlu bir gelişme olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Öncelikle bu noktada emeği geçenlere ihracatçı sektörlerimizin sesine kulak verdikleri için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Küresel ticarette son dönemde artan jeopolitik risklerin, bölgesel çatışmaların, tedarik zinciri baskıları ile dış talepteki zayıflamanın, ihracatçı firmaların üretim, tedarik ve teslimat planlamasını her zamankinden daha zor hale getirdiğini söyleyen Uğurlu, “Böylesi bir dönemde, dahilde işleme rejimi kapsamında ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış belge ve izinlere yönelik getirilen ilave süre imkânı, ihracatçılarımız açısından son derece yerinde ve kıymetli bir adım. Düzenleme kapsamında uygun başvuru sahiplerine, belge veya izinlerin orijinal süresinin yarısı kadar ancak azami 3 ayı aşmayacak şekilde ek süre verilmesi, mevcut küresel koşullar altında firmalara önemli bir hareket alanı sağlıyor. Bu nedenle verilen ilave süreyi teknik bir kolaylaştırmanın ötesinde; reel sektörün sahadaki gerçekliğini dikkate alan, piyasanın ihtiyaçlarını gören, ihracatçıyı rahatlatan ve zaman baskısını bir nebze olsa azaltan güçlü bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.