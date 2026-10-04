DENİB Başkanı Osman Uğurlu: “Denizli, 5 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli’nin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artışla 479 milyon dolara yükseldi. Kent, bu performansla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 7’nci ili olurken, ocak-eylül dönemindeki ihracatını yüzde 10,4 artışla 3 milyar 855 milyon dolara taşıdı. Son 12 aylık ihracatın 5 milyar doları aşmasıyla Denizli, yıl sonu hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bıraktı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, küresel ekonomide rekabet ve belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde elde edilen ihracat artışının önemli olduğunu belirterek, “İhracatçılarımızın üretim ve ihracat kararlılığını sürdürmesi, elde edilen sonuçların en önemli göstergelerinden biri. Son çeyreğe güçlü bir performansla giren Denizli, ihracattaki istikrarlı seyrini koruyarak yıl sonu hedefi olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Eylül ayında Denizli’nin önde gelen sektörlerinin tamamında ihracat artışı kaydedildi. Elektrik-elektronik ihracatı yüzde 47,3 artışla 138 milyon dolara, tekstil ve konfeksiyon ihracatı yüzde 11 artışla 128 milyon dolara, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 40,8 artışla 81 milyon dolara yükseldi. Tarım ihracatı yüzde 26,3 artışla 33 milyon dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 7,1 artışla 27 milyon dolara ulaştı.

Denizli’nin en büyük ihracat pazarı olan İngiltere’ye yapılan ihracat eylülde yüzde 58,2 artışla 91 milyon dolara çıktı. ABD’ye ihracat yüzde 38,2 artışla 45 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 22,9 artışla 38 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 8,1 artışla 35 milyon dolar ve Hollanda’ya yüzde 52,7 artışla 25 milyon dolar oldu.

“Talep ve rekabet baskısı sürüyor”

Türkiye imalat sanayisinde eylül ayında PMI’ın 47,9 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Uğurlu, yeni siparişlerdeki gerileme, yüksek finansman maliyetleri ve artan girdi fiyatlarının üretim ve ihracatçı firmalar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü söyledi.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin üretim, lojistik ve tedarik zincirlerine etkisine de işaret eden Uğurlu, “Küresel talepteki dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri ve üretim üzerindeki maliyet baskıları ihracatçı firmalarımızı etkilemeye devam ediyor. İmalat sanayinde üretim, siparişler ve tedarik süreçlerine ilişkin göstergelerde görülecek iyileşmenin kalıcı hale gelmesi, ihracat performansının desteklenmesi açısından önem taşıyor” diye konuştu.