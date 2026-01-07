DENİB, Heimtextil İstişare Toplantı’sını 12. kez düzenledi

DENİZLİ / EKONOMİ



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından organize edilen Heimtextil İstişare Toplantısı, 13–16 Ocak 2026 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek Heimtextil Fuarı öncesinde 12’nci kez düzenlendi. Sektör temsilcileri, fuar katılımcısı firmalar ve DENİB üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, Heimtextil 2026’ya yönelik hazırlık süreci istişare edildi.



Toplantıda değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ev tekstilindeki güçlü konumuna dikkat çekerek, “2026 yılında Heimtextil Fuarı’ndaki Türkiye katılımcılarının yüzde 28’i Denizli firmalarından oluşuyor. Toplam 4.954,5 metrekarelik sergileme alanıyla Denizli, Bursa’nın ardından ikinci sırada yer alıyor” dedi.



Denizli’nin üretim ve ihracattaki liderliğini vurgulayan Memişoğlu, “Denizli, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve marka değeriyle ev tekstili sektöründe Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Heimtextil İstişare Toplantılarının sektör için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Memişoğlu, “Üyelerimizle bir araya gelerek fuar öncesi beklentileri değerlendirdiğimiz bu toplantılar, sektörümüz adına büyük önem taşıyor. 2026 yılında Heimtextil Fuarı’nda Turkish Towels markamızla 10’uncu kez yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Fuardaki tanıtım faaliyetlerine de değinen Memişoğlu, “Hall 5.1 A11 lokasyonunda yer alan yeni standımızda Türk ev tekstilinin kalitesini ve tasarım gücünü uluslararası ziyaretçilere tanıtacağız. Fuarın yoğun noktalarında Turkish Towels temalı tanıtım görsellerimiz yer alacak, ayrıca katılımcı firmalarımızın iletişim bilgilerini içeren kataloğumuzu da ziyaretçilere sunacağız” diye konuştu.



Denizli’nin ihracattaki payına ilişkin verileri paylaşan Memişoğlu, “3 Ocak’ta açıklanan ihracat rakamlarına göre ev tekstili ile havlu, bornoz ve nevresim gruplarında liderliğimizi koruduk. Yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ev tekstili ihracatının yarıya yakını Denizli’den gerçekleşiyor. Türkiye havlu ihracatının yüzde 76’sı, bornoz ihracatının yüzde 66’sı ve nevresim ihracatının yüzde 61’i Denizli kaynaklı. Şehrimizde üretilip farklı illerden ihraç edilen ürünleri de dahil ettiğimizde bu oran yüzde 90 seviyelerine ulaşıyor” dedi.