DENİB, Hometex Fuarı’na 100 firma ile katıldı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyeleri İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Hometex 2025 Fuarı'na Denizli'den 94, Uşak'tan 6 olmak üzere toplam 100 ile firma ile katıldı.

Katılımcı firmaların katma değerli ve tasarım odaklı üretim anlayışıyla gerçekleştirdikleri ev tekstili ürünlerini ve yüksek kalite standartlarını dünyanın çeşitli bölgelerinden alıcıların beğenisine sunduğunu aktaran DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Küresel ticarette kartların her gün yeniden dağıtıldığına şahit olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. ABD’nin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik uyguladığı ve 90 gün ertelenen ilave gümrük vergisi politikası, Avrupa Birliği’nde iklim ekseninde şekillenen güncel mevzuatlar, rekabet ettiğimiz ülkelerin güncel durumları, faiz ve kur politikaları gibi ihracatçının takip etmesi gereken çok sayıda dinamik unsur yer alıyor. Tüm bu süreçler ihracatçılarımızın stratejilerini belirlemesinde her zamankinden daha kritik hale geliyor. Aynı zamanda sürekli adaptasyon ve yenilik ihtiyacını da beraberinde getiriyor” dedi.

Günümüzde dış ticaret politikalarının daha proaktif bir yaklaşımla şekillendirilmek zorunda olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Bugünün ticaret ekosisteminde rekabette öne çıkmanın yolu değişime hızlı uyum sağlama yeteneğinden geçiyor. Denizli firmaları hızlı adaptasyon konusunda her daim öncü rol oynamıştır. Hometex Fuarı da bu güçlü varlığımızı sergilemek adına önemli bir fırsat” diye konuştu.

“Havlu, bornoz ve nevresim ihracatında lideriz”

Tekstil-konfeksiyon sektörünün alt ürün grubu olan ev tekstili ihracat rakamlarıyla ilgili görüşlerini aktaran DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2024 yılında Denizli’nin tekstil-konfeksiyon ihracatı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken; toplam ihracatımızdan yüzde 32 pay aldı. Özellikle alt grup bazında incelediğimizde; havlu, bornoz ve nevresim ihracatında ilimiz Türkiye'de zirvede yer alıyor. Ülke genelinde toplam havlu ihracatının yüzde 76'sı, toplam bornoz ihracatının yüzde 67'si ve toplam nevresim ihracatının yüzde 60'ı Denizli'den yapılıyor. Dünya havlu ihracatında ise tek başımıza yüzde 6’lık paya sahibiz. Turkish Towels markamızın iletişim çalışmalarına hedef pazarlarımızda devam ediyoruz. Yeni sponsorluklar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Marka bilinirliğimizin artmasıyla dünya havlu ihracatından aldığımız payın artacağına inanıyorum” dedi.