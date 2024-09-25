  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4A
Takip Et

Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4A

Tasarladığı denim ürünlerini 2BE4A markası ile iç ve dış pazarlara ulaştırmayı amaçlayan Ayşegül Konukoğlu, 2025 yılını yurt dışı fuarlarla katılarak tanıtım etkinliklerinde bulunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4A
Takip Et

GAZİANTEP

Ayşegül Konukoğlu, 2BE4A markası ile İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan IFCO 2024-25 Sonbahar-Kış, Kadın ve Erkek Moda Trendleri Fuarı The Core bölümünde yer aldıklarını söyledi. “Markamızı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Nihan Peker Orman’a çalışmalarımızı anlattık, feyz aldık” diyen Konukoğlu, tasarladıkları denim ürünleri bünyelerindeki Ar-Ge biriminde hazır hale getirdiklerini söyledi.

Ar-Ge çalışmalarının ardından üretimi gerçekleştirip satış aşamasına geçtiklerini kaydeden Konukoğlu, “Denim ürünlerinin dünyada büyük mağazalarda bilinirliğinin artacağını düşünerek 2020 yılında sektöre giriş yaptım. Bunda moda, tekstil ve tasarım bölümü mezunu olmamın da etkisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki şirket merkezinde hem sergi salonu hem de Ar-Ge birimi bulunduğuna vurgu yapan Konukoğlu, 2BE4A olarak ilk defa fuara katıldıklarına dikkat çekti.

Bu fuar özelinde Moda Tasarımcıları Derneği’nin organize ettiği özel salondaki The Core bölümünde yer aldıklarını anımsatan Ayşegül Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Yurt dışından ziyaretçiler tasarımlarımıza yoğun ilgi gösterdi. Bu anlamda fuar beklentilerimizi karşıladı. Şubat ayında düzenlenecek aynı amaçlı fuara da katılmak 2025 yılı planlarımız arasındadır. Önümüzdeki yıl öncelikle Milano, Londra, Dubai ve uygun olursa Riyad'da yapılacak sektörel fuarlara katılacağız. Avrupa'daki fuarlara katılarak, anlaşacağımız mağazalarda ürünlerimizi pazara sunmayı amaçlıyoruz. Yine 2025 yılında Körfez Ülkeleri'nde sektörün önde gelen mağazalarında ürünlerimizi hedef kitle ile buluşturmayı öngörüyoruz.”

Ayşegül Konukoğlu, 2BE4A markası ile Türkiye’de ve dünyada daha fazla satış noktasında yer almak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyorTarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyorŞehirler
25 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...25 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Vatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorVatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorEkonomi
CHP Karabük Milletvekili Akay: TVF’nin Türk Telekom için çektiği kredi 8 ayda 5 milyar lira arttıCHP Karabük Milletvekili Akay: TVF’nin Türk Telekom için çektiği kredi 8 ayda 5 milyar lira arttıGündem

 

Şehirler
KMTSO Başkanı Buluntu: İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz
KMTSO Başkanı Buluntu: İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz
İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak
İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak
Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyor
Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyor
Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak
Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak
GTO Başkanı Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da buluştu
GTO Başkanı Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da buluştu
Hayvan sayısındaki azalma biogaz tesislerini olumsuz etkiliyor
Hayvan sayısındaki azalma biogaz tesislerini olumsuz etkiliyor