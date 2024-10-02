Denizcilikte biyoyakıt kullanımı Arkas Bunker ile başladı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de denizcilik yakıtlarında sürdürülebilirlik sertifikasını (ISCC) alan ilk şirket olan Arkas Bunker, bir ilke daha imza atarak sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, çevreci ve karbon salınımını önemli ölçüde düşüren “Bio24F” ikmalini ilk kez Arkas Line konteyner gemisi Matilde A’ya yine bir Arkas şirketi olan Marport Limanı’nda gerçekleştirdi.

Uluslararası kurallara uygun ve gemilerin sera gazı salınımlarını azaltıcı çözümler için uzun yıllardır çalıştıklarını Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, “Salınımların ana kaynağının kullandıkları yakıt olması sebebiyle sürdürülebilir denizcilik yakıtlarına yoğun mesailer harcadık. Yaklaşık 3 yıl önce biyoyakıtları mercek altına alarak biyobileşen konusunda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi.

Bu yıl hedefledikleri gibi ISCC sertifikasını şubat ayında alarak Türkiye’nin ilk ISCC sertifikalı denizcilik şirketi olduklarını hatırlatan Gül, “Şimdi ise Türkiye’de denizcilik yakıtlarında başka bir ilki yaşatıyoruz. Gemilerden kaynaklı sera gazı salınımlarını ciddi oranda azaltacak olan ISCC sertifikalı ürünümüz Bio24F ile armatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması artık çok daha kolay olacak. Arkas olarak Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosu sahibi ve işletmecisi konumumuzun getirdiği tecrübe ile alanında uzman teknik ekibimiz yeni ürünleri geliştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

İlk biyoyakıtı Arkas Line kullandı

İşlerinin her alanında sürdürülebilirlik ilkelerini benimsediklerini belirten Arkas Line CEO’su Can Atalay da, “Arkas Line olarak sektörün global çaptaki regülasyonlarına uyum sağlama, hatta bir adım öne geçme konusunda uzun zaman önce başladığımız çalışmalar sayesinde deniz taşımacılığında en çok tercih edilen şirketlerden biri haline geldik. Değişime her zaman, önce kendimizden başlamamız gerektiğini bilerek çıktığımız bu yolculukta bugün, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk biyoyakıtı Bio24F ilk kez bir Arkas Line gemisine, Arkas Bunker tarafından ikmal edildi. Yapılan denemeler sonucunda gemimizin yakıt sisteminde hiçbir değişime gerek kalmadan karbon salınımını düşürebildiğimizi gözlemledik. Bu da bizi regülasyonlara uyum sağlarken sürdürülebilirlik hedeflerimize yaklaştıracak” dedi.