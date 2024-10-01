Denizin Üreten Kadınları Projesi’yle genç kadınlar istihdama kazandırıldı

İZMİR / EKONOMİ

Buca Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda, Buca Balık Hali’nde, İzmir’in önde gelen bir balık işleme tesisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen su ürünleri işleme kursu ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan 13 genç kadın meslek belgesi sahibi oldu. Birçoğu daha önce iş deneyimine sahip olmayan kadınlar, kurs gördükleri işletmede istihdam edildi.

Kursunun mezuniyet töreni İzmir Ticaret Borsası (İTB) Alaçatı Deneyim Noktası’nda gerçekleştirildi. İTB ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadın istihdamındaki artışın, ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu dile getirerek, “Sürdürülebilirlik, çevre ve gıda söz konusu olduğunda kadın emeği pozitif anlamda büyük fark yaratıyor. Su ürünlerinin en az israfla tüketiciyle buluşmasını sağlayacak yetişmiş kadın iş gücü, ekonomiye olduğu kadar çevreye de katkı sağlayacak” dedi.

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise projede genç kadınların nitelikli iş gücüne dahil edilmesini ve balıkçılıkta sürdürülebilir yöntemler ile deniz ekosisteminin korunmasına ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da 50 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratma idealiyle çalıştıklarını ifade ederek, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar proje kapsamında eğitimler, mentorluk programı, hibe programı gibi pek çok bileşeni birlikte hareket ettirdik. ‘Denizin Üreten Kadınları’ da hibe programımız kapsamında, genç kadınların güçlendirilmesi adına desteklediğimiz çok kıymetli bir proje” diye konuştu.