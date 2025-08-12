Denizli 8 yılda ceviz üretiminde zirveye çıktı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 2017 yılında başlayan Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi hedefine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 rakamlarına göre Denizli ilk kez hem ceviz ağacı varlığında hem de yıllık ceviz üretiminde iller arasında lider konuma yükseldi.

Proje kapsamında 2017’den bu yana Denizli’de 18 ilçede 8 bin 564 çiftçiye 37 bin 895 dekar alana dikilmek üzere 590 bin 420 adet sertifikalı chandler ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar sonucunda Denizli TÜİK’e göre 2018 yılında ceviz üretiminde 8 bin 537 ton ile 3. sırada iken, 2024 yılında 22 bin 242 ton ile ilk kez birinci konuma yükseldi. Denizli 2018 yılında meyve veren ceviz ağacı varlığında 503 bin 709 ile 2. iken, 2024 yılında meyve veren ağaç sayısında 1 milyon 114 bin 189 ile liderliğe ulaştı.

Proje kapsamında yapılan fidan dağıtımları sonucunda hedefe ulaşmanın hem kendilerini hem de üreticileri gururlandırdığını anlatan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, “Birlikte yol aldığımız kurumlarımızı kutluyorum. Bu ülkenin çiftçisi üreticisi varken, dışarıdan ceviz ithal edilmesi insanın zoruna gidiyordu. 8 yıl önce başlayan projeyle ceviz üretiminde Denizli zirveye yerleşti. Projeye başlarken bu hedefle yola çıkmıştık. Bu vizyonun oluşmasında, ufkumuzu açan önceki dönem bakanlarımızdan Nihat Zeybekci’ye teşekkür etmeden geçemem” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde meyve vermeye başlayacak ağaçlarla Denizli’nin ceviz üretim rakamlarının daha da yukarılara çıkacağını vurgulayan Tefenlili, “Şimdiye kadar 590 bin adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik ancak talep olması halinde dağıtımları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.