Denizli, ağustos ihracatıyla 8. sıraya yükseldi

DENİZLİ / EKONOMİ

Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Denizli yakaladığı artış hızıyla bu tablodan pozitif olarak ayrıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı ağustos ayında yüzde 5,6 artışla 409 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 3,3 azalışla 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda Denizli il sıralamasında Sakarya’yı geçerek 8. sıraya yükseldi.

Denizli ihracatının Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 8,2 artışla 3 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İlimiz ihracatının yılbaşından bu yana istikrarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu başarının arkasında, ilimizin güçlü sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın değişen koşullara uyum sağlama kabiliyeti yatıyor. Denizli’nin üretim kültürünü ve kalitesini dünyaya taşıyan tüm ihracatçılarımıza gayretleri için teşekkür ederiz” dedi.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 23.9 arttı

Ağustosta Denizli’nin ön plana çıkan sektörleri hakkında bilgi veren Memişoğlu, “İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 3,1 azalışla 127 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,4 artışla 83 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 16,1 artışla 61 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 23,9 artışla 27 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 3,9 artışla 23 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ilimizin tarım ihracatının damga vurduğunu söyleyebiliriz. Genel tarım ihracatımızda yüzde 23,9 artış görülürken, tarım alt sektörlerimiz olan fındık ve mamulleri ihracatımız yüzde 172, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 112, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız ise yüzde 30 oranında artışlarıyla dikkat çeken sektörlerimiz oldu” diye konuştu.

İngiltere zirvedeki yerini korudu

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatın ağustos ayında yüzde 11,8 artışla 53 milyon dolar olduğunu ifade eden Memişoğlu, şunları söyledi: “İlimiz ihracatında ikinci sırada olan ABD'ye ihracatımız yüzde 19,1 azalışla 38 milyon dolar oldu. Üçüncü sıraya yerleşen İtalya'ya ihracatımız yüzde 36,4 artışla 33 milyon dolar olurken, ardından gelen Almanya’ya olan ihracatımız yüzde 9,5 azalışla 32,7 milyon dolar oldu. Beşinci sıraya yükselen Fas’a ihracatımız ise yüzde 190,6 artışla 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

İhracatın büyümeye katkısı negatif oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2025 yılına ait ikinci çeyrek büyüme verilerini kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Memişoğlu, “Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği %2,3'lük büyümenin ardından, ikinci çeyrekte beklentileri aşan bir performans sergileyerek %4,8 büyüdü. Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen sıkı para ve maliye politikalarına rağmen bu düzeyde bir büyümenin gerçekleşmesini olumlu nitelendirebiliriz. Büyümenin bileşenlerine bakıldığında, dış ticaretin katkısının sınırlı kaldığı görülüyor. Net ihracatın büyümeye etkisi negatif 1,4 puan olarak kayda geçti” dedi.

11 Eylül’de Denizli’nin gündemi ihracat olacak

Denizli’nin 11 Eylül Perşembe günü ihracatla ilgili 4 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacağını anlatan Memişoğlu, “İlk olarak Türk Ticaret Bankası Denizli Şubesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. İhracatçının finansmana erişimi en kritik başlıklardan biri. Bankamızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuyla ve DENİB işbirliği ile TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları-Denizli etkinliğinde buluşacağız. Söz konusu programımız, “İhracatçılar Soruyor” ve “İhracatçılar İçin Finansman Destekleri” oturumlarıyla sürecek. Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin sunumlarını dinleyecek, ihracatımızdaki temel sorunları, çözüm önerilerini ve birlikte atacağımız adımları hep birlikte istişare edeceğiz. Son olarak da DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ni gerçekleştireceğiz. 6 farklı kategoride toplam 42 firmamıza 2024 yılındaki ihracat performanslarına göre plaketlerini takdim edeceğiz” dedi.