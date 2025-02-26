Denizli, e-ihracatını artırmaya odaklandı

DENİZLİ / EKONOMİ

İhracatta yüksek katma değerli ürünler ve sektör çeşitliliği ile diğer Anadolu illerinden ayrılan Denizli, bu avantajlarını e-ihracat ile değerlendirerek, potansiyelini daha iyi değerlendirmek istiyor,

Bu kapsamda Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu’dan Dünyaya Denizli E-ticaret ve E-ihracat Zirvesi, konuyla ilgili tüm kesimleri biraraya getirdi. Dijital ekosistemin içinde Denizli’nin güçlü bir şekilde konumlandığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İlimizdeki firmalarının dijitalleşme yolculuğuna eşlik etmek adına DENİB Akademi bünyesinde eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Ayrıca bu tarz etkinliklerle bilgilendirme seminerlerine aracılık edip bağlantı ağlarının oluşmasına zemin hazırlıyoruz” dedi.

Denizli’nin 2024’ü 4,4 milyar dolar ihracatla tamamladığını vurgulayan Memişoğlu, “Bizi ülkemiz ihracatında pozitif ayrıştıran özelliğimiz ise sektörel çeşitliliğe sahip olmamız. Denizli’den ev tekstilinden işlenmiş mermere, kablodan gıdaya kadar 3 bin ayrı ürün kaleminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İlimiz ihracatında öne çıkan bir diğer husus ise katma değer. Ülkemizin 2024’de ihracat birim değeri 1,46 dolar seviyesindeyken, ilimizde bu değer 2,11 dolar oldu” diye konuştu.

Denizli ihracatına hakim olan ürün gruplarının e-ihracat için elverişli olduğunu dile getiren Memişoğlu, “İlimizin e-ticaret ve e-ihracat potansiyeli oldukça yüksek. İhracat zaten 2000 yıllık geçmişiyle bizim genlerimizde var. Çağa uyum noktasında ise Denizli, ülke çapında her daim liderlik bayrağını en önde taşıyan iller arasında yer alıyor. 2022’nin ağustos ayında Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan E-ihracat Destekleri Hakkında Karar ile bakanlığımız da firmaların bu dönüşüm sürecinde etkin bir şekilde yer alması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Birliğimiz bünyesinde yer alan Devlet Yardımları Şubesi de e-ihracat destekleri konusunda etkili bir şekilde firmalarımıza destek oluyor” dedi.

E-ticaret tüm yönleriyle ele alındı

Anadolu’dan Dünyaya Denizli E-ticaret ve E-ihracat Zirvesi’nde dijital ihracat, Türkiye’nin e-ihracat yolculuğu, bu alandaki devlet teşvikleri, Denizli’nin e-ihracat potansiyeli, kolay ihracat platformu, e-ihracat’a başlamanın yolları, dijital ihracat kanalları, e-pazaryerleri, etkin satış stratejileri, e-ihracat için doğru partner seçimi ve Denizli’den bir dijital ihracat başarı hikayesi olmak üzere e-ticaret tüm yönleri ile ele alındı.

Dijital İhracat Platformu Kurucusu Sinan Eryiğit’in konuşması ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal’ın interaktif sunumuyla başlayan zirvede Denizli’nin Dijital İhracat Potansiyeli isimli ilk oturum, ihracat uzmanı Ümit Osman Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelistler ise; DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, MÜSİAD Denizli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Armağan Değirmenci ve ASKON Denizli Başkan Yardımcısı Mehmet Samur oldu.

Zirve, ProPars Kurucusu Engin Sezgin’in “E-İhracat’a Başlamanın En Hızlı Yolu” isimli sunumuyla devam etti. Sonrasında, BusinessUp Kurucusu Önder Türker’in “Marka Büyütmek, Çocuk Büyütmeye Benzer Mi?” adlı konuşmasıyla devam eden programın ikinci paneli, Dijital İhracat Platformu Kurucusu Sinan Eryiğit’in moderatörlüğünde gerçekleşti. “Dijital İhracat Kanalları ve E-Pazaryerleri” isimli bu oturumda, Exporgin Kurucusu Mehmet Erdemi, ShipEntegra Kurucusu Ali Ceylan, Trendyol Ege Bölgesi Satış & İş Geliştirme Yöneticisi Nuri Erdoğan ve PayTR Satış Direktörü Bayram Ekinci panelistler arasında yer aldı.

WallMart Partner Acquisition Kıdemli Müdürü Nathan Nguyen “Global Pazaryerlerinde Etkin Satış Stratejisi” isimli etkili bir sunum gerçekleştirirken, Trendyol Ege Bölgesi Satış & İş Geliştirme Yöneticisi Nuri Erdoğan “Trendyol Sunumu”nu yaptı. Sonrasında, Yenitoptancı.com Kurucusu Kerim Atayolu “Kolay Tedarik Sistemi İle Hızlı E-Ticaret” adlı konuşmasını gerçekleştirdi. “E-İhracat İçin Doğru Partner Seçimi” adlı son oturum Dijital İhracat Platformu Başkan Yardımcısı İclal Mutçalı moderatörlüğünde ASKON Demir & Mechanics & Design Center Grup Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, SefaMerve.com Kurucusu M. Metin Okur, Yenitoptancı.com Kurucusu Kerim Atayolu’nun panelistliğinde yapıldı. Program, Denizli’den bir dijital ihracat başarı hikayesi ile sona erdi. Başarı hikayesi Aysu Tekstil, 3D Teknomarket Kurucusu Sibel Aysu tarafından aktarıldı.