Denizli gıdada yeni üretim üssü kuruyor

Üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Denizli Ticaret Borsası, tarım ve gıda sektöründe yeni bir yatırımı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Honaz ilçesi Dereçiftlik Mahallesi sınırlarında, Kocabaş mevkiinde kurulması planlanan Gıda Karma Sanayi Sitesi için çalışmalar hız kazandı. Toplam 26 parselde 281 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesisin, bölgenin en büyük üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.



Denizli Ticaret Borsası iki ilçede kurduğu Çivril ve Tavas Lisanslı Depoculuk Tesisleri’yle üreticinin yanında olmuş ve 621 bin ceviz fidanı dağıtımıyla da ceviz üretiminde zirve koltuğuna oturmayı başarmıştı. Borsa, leblebi üreticilerinin kanayan yarası nohut tedariği içinde geliştirdiği tescilli Borsa-20 nohut çeşidini de geçtiğimiz ay üreticiyle ilk kez buluşturdu. Denizli Ticaret Borsası şimdi de kolları Gıda Karma Sanayi Sitesi kurulumu için sıvadı.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı Denizli İl Sanayi Durum Raporunda, Denizli İlinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; ilk sırada %41,48 ile "Tekstil Ürünlerinin imalatı", ikinci sırada %15,78 ile " Gıda Ürünlerinin imalatı", üçüncü sırada ise %6,87 ile "Diğer Metalik Olmayan mineral Ürünlerinin imalatı" alt sektörlerinin yer aldığı belirtilmiştir. 2020 yılı itibariyle sanayi kenti olan Denizli ilimizde gıda üretiminin ihtisaslaşması amacıyla Ticaret Borsası aracılığıyla girişimlere başlanılmıştır. Bu doğrultuda 2021 yılında Sınırlı Sorumlu Denizli Gıda Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmuş ve kurulması hedeflenen Gıda Karma Sanayi Sitesi için dönemin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu alanda imar planlarının yapılması için Kooperatifimizce talepte bulunulmuştur” dedi.



Tarım ürünlerine katma değer kazandıracak sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu belirten Tefenlili; “Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların belli bir bölgede kümelenmesi, üretim kapasitelerinin artmasına ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak, bu yüzden Gıda Karma Sanayi Sitesi’nin faaliyete geçmesi şehrimiz açısından son derece önemli’ dedi.