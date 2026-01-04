Denizli ihracatı 2025’te 4,7 milyar dolara ulaştı

EKONOMİ / DENİZLİ



2025 yılı ihracat rakamlarına göre Türkiye’nin ihracatı yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar olurken, Denizli ihracatı yüzde 7 artışla 4,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Denizli, Türkiye genelinde ihracatta 9. sıradaki konumunu korudu. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına geçen ihracat ise yüzde 3 artışla 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Küresel talepteki daralma, yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerine rağmen Denizli, 2025 yılı başında belirlenen 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşarak tarihi bir seviyeye imza attı.



Sektörel bazda bakıldığında tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2 azalışla 1 milyar 368 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik ihracatı yüzde 16 artışla 1 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 17 artışla 737 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 5,1 artışla 365 milyon dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 8,2 artışla 283 milyon dolar oldu. Makine ve aksamları ihracatı 100 milyon dolara, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise 60 milyon dolara ulaştı.



Denizli’nin en büyük ihracat pazarı 2025 yılında da İngiltere oldu. İngiltere’ye ihracat yüzde 13 artışla 653 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD’ye ihracat 422 milyon dolar, İtalya’ya ihracat ise yüzde 23,7 artışla 404 milyon dolar oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 4,1 azalışla 367 milyon dolara gerilerken, bu düşüşün pazar koşullarına bağlı geçici bir durum olduğu değerlendirildi.



DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, paritedeki olumlu seyrin ve ihracat iklimindeki iyileşmenin performansı desteklediğini belirterek, 2026 yılına daha güçlü ve sürdürülebilir bir ihracat beklentisiyle girildiğini ifade etti.