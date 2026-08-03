Denizli ihracatı aylık bazda 500 milyon dolar sınırına ulaştı

EKONOMİ / DENİZLİ

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı Temmuzda yüzde 2,9 artışla 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 18,1 artışla 484 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce (DENİB) kayda alınan ihracat ise yüzde 21,9 artışla 376 milyon dolar oldu.

DENİB’in hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde ülke genelinde 8'inci sıradaki yerini koruduğunu dile getiren DENİB Başkanı Osman Uğurlu, “Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre iş günü sayısının aynı olmasına rağmen ihracatımızda artış kaydedilmiş olmasını, Denizlili ihracatçılarımızın küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü göstermesi açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Ocak-temmuz döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,8 artışla 2 milyar 930 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere ve yoğun rekabet baskısına rağmen elde ettiğimiz bu performansla birlikte, yıl sonu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yılın kalan döneminde ihracatçılarımızın ortaya koyacağı performansla birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Önde gelen tüm sektörlerimizde ihracat artışı var”

İhracat rakamlarını paylaşan Uğurlu, “Temmuz ayında, ilimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 14 artışla 135 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 33 artışla 130 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 15 artışla 72 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 30 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 15 artışla 31 milyon dolar oldu. Temmuz ayında Denizli, tüm ana sektörlerde ihracat artışı sağlayarak güçlü bir performans ortaya koydu. Özellikle elektrik-elektronik sektörünün yüzde 33 ve tarım sektörünün yüzde 30 oranındaki artışlarıyla öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise; Ocak-Temmuz döneminde Türkiye geneli tekstil ve konfeksiyon ihracatı daralma eğilimini sürdürürken, Denizli'nin sınırlı da olsa yeniden büyüme patikasına geçmesi, ilimizin sektör bazında ülke ortalamasından pozitif ayrıştığını gösteriyor. Bu tablo, Denizlili ihracatçılarımızın zorlu küresel piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabildiğini, pazar çeşitliliği ve yüksek üretim kabiliyeti sayesinde rekabet gücünü korumayı başardığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni düzenlemeler ihracatçılar tarafından dikkatle takip edilmeli”

1 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 31 Temmuz 2026 tarihinde sona ermesi beklenen Döviz Dönüşüm Desteğinin süresi 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Uğurlu, “İhracatçılarımıza kur istikrarı, maliyet yönetimi ve nakit akışı açısından önemli katkı sağlayan bu desteğin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararda emeği ve katkısı bulunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Finansmana erişimin zorlaştığı, uluslararası pazarlarda rekabet koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığı bu dönemde, ihracatçılarımıza sağlanan %3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasını önemli buluyoruz. Bunun yanında, destek sisteminin daha etkin ve hedef odaklı hale getirilmesini amaçlayan yeni düzenlemelerin de ihracatçılarımız açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

İngiltere zirvedeki yerini korudu

Temmuz ayında, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 31 oranında artışla 82 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD’ye ihracatımız yüzde 2,9 azalışla 45 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan Almanya’ya ihracatımız yüzde 10 artışla 37 milyon dolar, dördüncü sırada yer alan İtalya’ya ihracatımız yüzde 36 artışla 36 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Hollanda’ya ihracatımız yüzde 36 artışla 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.