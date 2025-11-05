Denizli ihracatı ekimde 413 milyon dolara ulaştı

DENİZLİ / EKONOMİ

Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Denizli, ekimde yüzde 7,3’lük artışla 413 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu yıl beşinci kez 400 milyon dolar barajını aştı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre ise ihracat yüzde 3,6 artışla 342 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 10 ayında Denizli’nin ihracatı yüzde 7,1 artışla 3 milyar 904 milyon dolara ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen, 4,7 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı, üretim gücümüz, sektörel çeşitliliğimiz ve ihracatçılarımızın dinamizminin sonucudur” dedi.

Makine sektörü ikiye katlanıyor



Ekim ayında kentin ihracatında öne çıkan sektörler arasında tekstil-konfeksiyon yüzde 2 artışla 121 milyon dolar, elektrik-elektronik yüzde 2,7 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller yüzde 20,1 artışla 69 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Makine sektörü ise yüzde 129 artışla 14 milyon dolara ulaştı. Ocak-Ekim döneminde 82 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün, 2020’deki 49 milyon dolarlık seviyesini ikiye katlayarak yılı 100 milyon dolar civarında tamamlaması bekleniyor.

İngiltere liderliğini korudu



Denizli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke İngiltere oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 14,2 artışla 65 milyon dolara ulaştı. İngiltere’yi yüzde 26,9 artışla 41 milyon dolarlık ihracatla İtalya, yüzde 0,9 azalışla 31 milyon dolarla Almanya, yüzde 6,8 düşüşle 30 milyon dolarla ABD ve yüzde 35,8 artışla 20 milyon dolarla Fransa izledi.

Ekim ayında Türkiye İmalat PMI verisi 46,5’e gerilerken, Avrupa’da 50 eşiğine yükseldi. Memişoğlu, “Avrupa’da talebin kademeli canlanması ihracatımıza olumlu yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5’e indirirken, FED 25 baz puanlık indirimle faiz aralığını yüzde 3,75-4 bandına çekti.

Yeni pazar hedefi ABD



DENİB, kasım ayında Los Angeles Ev Tekstili Sektörü Ticaret Heyeti düzenleyerek ihracatçılara yeni pazar fırsatları sunacak. Ekimde ise Doğu ve Orta Avrupa Alım Heyeti Programı kapsamında 30 Denizlili firma ile 22 yabancı alıcı bir araya geldi.

Memişoğlu, “Bu tür etkinliklerle üyelerimizin uluslararası bağlantılarını güçlendirip yeni pazarlara yelken açmalarını hedefliyoruz” dedi.