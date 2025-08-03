Denizli ihracatı temmuzda yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolar oldu

DENİZLİ / EKONOMİ



Küresel ekonomideki belirsizlikler ve sıkı para politikalarına rağmen Türkiye ihracatında çift haneli artışlar dikkat çekerken, Denizli temmuz ayında gösterdiği performansla öne çıktı. Türkiye genelinde ihracat yüzde 11 artışla 24,9 milyar dolar olurken, Denizli’nin ihracatı yüzde 18,7 artarak 416 milyon dolara ulaştı. Böylece kent, 2025 yılında üçüncü kez 400 milyon dolar sınırını aşmış oldu. Sektörel çeşitliliğin sağladığı dirençle dikkat çeken şehir, ihracattaki istikrarını sürdürüyor.



Türkiye’nin ihracatının temmuz ayında yüzde 11 artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı temmuz ayında yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolar oldu. DENİB olarak kayda alınan ihracat ise yüzde 8,3 artışla 309 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda kaydedilen bu güçlü artış hem ihracatçılarımızın yüzünü güldürdü hem de yıl sonu hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırdı. Tüm zorluklara rağmen ihracatımızın çift haneli artmasının da altını ayrıca çizmek istiyoruz. Öte yandan, 2025 yılında ilimiz ihracatı üçüncü kez 400 milyon dolar sınırını aştı. Denizli olarak ülke genelinde 9. sıradaki konumumuzu koruyoruz. Aylık ihracatta ise yılbaşından bu yana en yüksek 3. ihracatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.



Ocak-Temmuz döneminde ise Denizli ihracatının yüzde 8,9 artışla 2 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Memişoğlu, “İhracatta sektörel derinliğimiz en büyük avantajımız. Bu sayede, belirsizliklerden daha az etkileniyoruz. Son yıllardaki küresel belirsizliklere, sıkı para politikalarına, gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyon oranlarına, tüketici taleplerinin hissedilir derecede azalmasına, rekabetçiliğimizin zayıflamasına rağmen ihracatımızın geçen seneye göre pozitif seyretmesinde aslan payı şüphesiz ihracatçılarımızın ve stratejik adımlarına ait” diye konuştu



Memişoğlu, Denizli’nin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 3,4 azalışla 118 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 32,7 artışla 97 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının ise yüzde 26,7 artışla 63 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi.