“Denizli, ihracatta sektörel çeşitlenmeyi başarmış bir kent”

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, İstanbul’da devam eden Hometex ve Automechanika fuarlarında Denizlili firmaların farklı sektörlerde güçlü şekilde temsil edildiğini belirterek, kentin ihracatta yakaladığı çeşitlenme ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Denizli’nin yıllar içinde yalnızca tekstilde değil, farklı sektörlerde de ihracat kültürünü geliştirdiğine dikkat çeken Uğurlu, yeni yatırımlar ve sektörel açılımlarla ihracatçı kimliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

İhracatta sektörel çeşitlenmenin önemine dikkat çekerek ihracat odaklı yeni yatırımların gerekliliğini vurgulayan Uğurlu, “Denizli, sanayisi ve ihracatı ile öne çıkan bir şehir. Yıllar içerisinde ihracatta attığı güçlü adımlar, Anadolu'nun sanayi ve ihracat merkezleri arasında Denizli'nin adından bahsettirmesini sağladı. Bu noktada rakamlara göz atmakta fayda var; 2000'li yılların başında Denizli ihracatında, tekstil ve konfeksiyonun payı yüzde 80'in üzerinde iken, bugüne geldiğimizde şehir ihracatında başat konumda olan tekstil sektörünün ihracattaki payı kabaca yüzde 35'ler düzeyinde” dedi.

Yıllar önce tekstil fuarları ile yola çıkan ihracatçıların bugün diğer sektörlerin fuarlarında da Denizli ihracatını güçlü bir şekilde temsil ettiğini ifade eden Uğurlu, “İstanbul'da bu hafta cumaya kadar devam etmekte olan Hometex fuarında 90 üyemiz, stantlarında ürünlerini sergiliyorlar. Aynı tarihlerde İstanbul'da devam eden Automechanika fuarında da 3 üyemiz otomotiv sektöründe kentimiz ihracatını temsil ediyorlar. Bu sadece güncel bir örnek. Biliyoruz ki ihracatçılarımız sadece İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde farklı fuarlarda, farklı sektörlerde ürünlerini sergiliyorlar” dedi.

Denizli ihracatında 25 yıldır devam eden çeşitlenme süreci devam etmesi gerektiğini ifade eden Uğurşu, “Farklı sektörlerdeki ihracat yolculuğumuzu daha büyük adımlarla sürdürmeliyiz. Doğrusu, Automechanika fuarında gözlemlediğimiz Denizli'nin bu alanda da mesafe kat edebileceği olduğu. İhracat tablomuza, yeni yatırımlarla farklı renkleri de ilave etmek önceliğimiz olmalı. Ancak bu şekilde, ihracatçı kimliğimizi güçlendirebiliriz” diye konuştu.