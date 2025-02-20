Denizli ile İtalya arasındaki ihracat hedefleri büyüyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin davetiyle İstanbul’daki tarihi Venedik Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlikte, İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek, önemli görüşmeler gerçekleştiren Kasapoğlu, İtalya ve Denizli arasındaki mevcut ticaret hacmini ve potansiyel iş birliklerini değerlendirdi, güçlü ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu, Bakanı Adolfo Urso ile görüşmesinde İtalya ile olan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaşarak, bu ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini belirtti. Kasapoğlu, özellikle İtalyan Odalar ile yürütülebilecek potansiyel iş birlikleri, AR-GE projeleri ve inovasyon çalışmalarının önemine vurgu yaptı. “İtalya, yalnızca bir ticaret ortağımız değil, aynı zamanda güçlü dostluk bağlarımızın olduğu bir ülkedir. İki ülke arasındaki bu birlikteliği artırarak, Denizli sanayisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” diyen Kasapoğlu, bu doğrultuda yeni projeler ve ortak çalışmalar için heyecan duyduklarını belirtti.

“İtalya ile ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz”

Kasapoğlu, “Denizli sanayicileri olarak, İtalya ile olan iş birliğimizi her geçen gün güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. İtalya, sanayi ve ticaret alanlarında uzun yıllardır Türkiye’nin önemli partnerlerinden biri olmuştur. İki ülkenin sahip olduğu ortak değerler ve güçlü ticaret geçmişi, önümüzdeki dönemde daha da güçlü iş birliklerine dönüşecektir. İtalya ile kurduğumuz güçlü bağların, Denizli sanayisinin global pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Denizli sanayisinin uluslararası alandaki yerini daha da sağlamlaştırmak için İtalya ile ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kasapoğlu resepsiyonda, TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşme fırsatı bularak, Denizli sanayisinin güçlenmesi adına Oda olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili mevcut durumu ve yeni yatırımları aktararak, Bakan Kacır’a bilgi veren Kasapoğlu, Denizli sanayicilerinin taleplerini de iletti. Denizli Model Fabrika’nın son durumu hakkında bilgi veren Kasapoğlu, bu projenin daha hızlı ve verimli şekilde ilerleyebilmesi adına Kacır’dan destek talep etti. “Denizli Model Fabrika, sanayicilerimizin üretim süreçlerini geliştirebileceği önemli bir platform olacak. Model Fabrika’yı yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin daha hızlı ve verimli işlemesi adına vereceğiniz destek bizler için önemli” dedi.

Kacır ile görüşmesinde özellikle Denizli sanayisinin ve sanayicisinin son dönemde yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren Kasapoğlu, “Denizli, sanayi ve üretim alanında güçlü bir geçmişe sahip. Ancak son dönemde yaşadığımız ekonomik zorluklar, sanayimizin küçülmesine ve istihdam kayıplarına yol açtı. İhracatçımız zor bir süreçten geçiyor. Bu sorunları aşmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var” dedi. Kasapoğlu, bu sorunların çözülmesi için atılacak adımların büyük önem taşıdığını belirtti.