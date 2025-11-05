Denizli iş dünyası yeni uçuş tarifesinden memnun değil: “THY, Denizli’yi yok sayıyor”

DENİZLİ / EKONOMİ

Türk Hava Yolları tarafından açıklanan yeni uçuş tarifesi Denizli iş dünyasını tatmin etmedi. Denizlililer THY’nin kendilerini yok saydığını düşünüyorlar.

Denizli Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Denizli’nin Türkiye’nin üretiminde, ihracatında ve turizmindeki en güçlü halkalardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ihracat kalbi olan Denizli neden uçuş planlamalarında geri planda bırakılıyor? Bu sorunun yanıtı merak ediyoruz. Denizli, yıllardır sanayisiyle, üretim kapasitesiyle, dış ticaret hacmiyle ve turizm potansiyeliyle ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlıyor. Ancak THY’nin Denizli Çardak Havalimanı için belirlediği mevcut uçuş saatleri ve sınırlı sefer sayısı, bu dinamizmi desteklemekten çok uzak. Ne ihracatçımız toplantıya yetişebiliyor, ne yabancı heyetler günübirlik ziyaret yapabiliyor, ne de turistler kente rahat ulaşabiliyor. Zaman kaybı, potansiyel kaybına dönüşüyor” diye konuştu.

Denizli iş dünyası için zamanın altın kadar değerli olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Bugün İstanbul’a sabah ulaşamayan bir iş insanı, toplantısını, bağlantısını, ihracat fırsatını kaybediyor. Aynı şekilde, yabancı turistler Pamukkale’yi veya antik kentlerimizi görmek istediklerinde, uygun uçuş saati bulamadıkları için rotalarını başka şehirlere çeviriyorlar. Bu sadece Denizli’nin değil, Türkiye’nin turizm ve ihracat gelirinin de azalması anlamına geliyor. Gerçekte, Denizli–İstanbul hattı yüksek doluluk oranlarıyla kârlı bir hat. Buna rağmen hattın adeta önemsiz görülmesi, ekonomik ve stratejik açıdan anlaşılır değil. Bu karar, sadece bir uçuş planlaması değil; aynı zamanda bölgesel kalkınmayı doğrudan etkileyen bir tercih” dedi.

“Doğru saatlerde uçuş istiyoruz”

THY’nin “dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu” olma gururunu taşıdığını belirten Memişoğlu, “Kendi ülkesinin ihracat şehirlerine ve turizm merkezlerine adil davranmadan bu unvan ne kadar anlamlı olabilir? Şirketin ‘müşteri memnuniyeti, operasyonel mükemmeliyet ve yüksek kalite’ hedefleri, Denizli için de geçerli olmalı. Bu şehrin üretim, ihracat ve turizm potansiyeliyle böylesi sınırlı sefer saatleri bağdaşmıyor. Denizli iş dünyasının, ihracatçısının, yatırımcısının ve turizmcisinin ortak talebi net: Sabah erken ve akşam geç saatlerde İstanbul uçuşlarının artırılması ve mevcut sefer sayısının çoğaltılması” diye konuştu.

Taleplerinin karşılanması halinde Denizlili iş insanlarının günübirlik seyahat edebileceğini vurgulayan Memişoğlu, “Böylece yabancı heyetler ve yatırımcılar kente kolayca ulaşabilecek, Pamukkale başta olmak üzere turizm merkezlerimiz çok daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlayabilecek. Uçuş sayılarının artırılması, sadece Denizli’nin değil, Ege’nin tamamının ekonomik canlılığına katkı sağlayacaktır. Denizli, potansiyelini gösterebilmesi için ulaşılabilir olmalı. Denizli sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin üretim, ihracat ve turizm merkezlerinden biridir” görüşünü dile getirdi.

Denizli’nin yıllardır ekonomiye kattığı değerle, daha fazlasını hak ettiğini anlatan Memişoğlu, şunları söyledi: “Biz, Denizli Platformu olarak, mevcut uçuş planının gözden geçirilmesini, uçuş sayılarının artırılmasını, uygun saatlerde seferlerin düzenlenmesini, Denizli’ye ulaşımın kolaylaştırılmasını ve böylece yerli ile yabancı turist sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Bu mesele yalnızca bir uçuş takvimi değil, eşitlik, kalkınma ve vizyon meselesi. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olarak, bu haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz. Artık bu çağrıya kulak verilmesini, şehrimizin emeğinin ve dinamizminin görmezden gelinmemesini istiyoruz. Denizli sahipsiz değil. Hak ettiğimiz değeri alana kadar bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada Denizli Çardak Havalimanı’nın 2024’te toplam 341 bin 909 olan yolcu sayısının bu yılın ilk 9 ayında 336 bin 624’le neredeyse geçen seneyi yakaladığına dikkat çekildi.