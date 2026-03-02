Denizli Model Fabrika hizmete başladı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Denizli Model Fabrika’nın resmi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 867 m²’lik alanda kurulan model fabrika, Denizli OSB DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde yer alıyor.

Özellikle bölge sanayicileri için “öğren-dönüş” merkezi olma özelliği ile verimlilik, sürdürülebilirlik, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında önemli katkılar sunacak olan Denizli Model Fabrika’nın açılış törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Živković, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Rektör Yardımcıları, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu ve Osman Uğurlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, il başkanları, oda ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ve sanayiciler katıldı.

“10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon TL destek verilecek”

Açılış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Model Fabrika’nın, Denizli’de üretimi artıracak ve daha verimli hale getirecek önemli bir dijital dönüşüm üssü olduğunu ifade etti. Kacır ayrıca KOSGEB aracılığıyla Sektörel Gelişim Merkezi Programı kapsamında, Model Fabrika’nın hedeflenen performansı ortaya koyması halinde 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon TL destek sağlanacağı müjdesini paylaştı.

“Yalın üretim kültürünü sahaya taşıyacak”

Denizli Sanayi Odası ve Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise kurulan fabrikanın sanayide verimlilik ve yalın üretim kültürünü sahaya taşıyan bir dönüşüm merkezi olduğunu ifade ederek, projenin sadece bir yatırım değil, şehrin üretim kültürünü güçlendirme vizyonu olduğunu söyledi.

“İkiz dönüşüm yolculuğunun önemli bir adımı”

Fabrikaya ev sahipliği yapan Denizli OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise açılışa dair yaptığı açıklamada Denizli Model Fabrika’nın, bölge sanayisinin verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, fabrikanın sanayicilerin rekabet gücünü artıracağını, üretimde katma değeri yükselteceğini dile getirdi.