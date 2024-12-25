Denizli OSB, teknoloji, sürdürülebilirlik ve istihdam projelerine odaklanacak

DENİZLİ / EKONOMİ

Geçtiğimiz günlerde Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Derya Baltalı, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı projelerini tanıttı. Önümüzdeki yıl Teknopark projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Baltalı, yeni arıtma tesisi, konut, kolej ve model fabrika yatırımlarını hayata geçireceklerini ifade etti.

Bölge müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Denizli OSB Teknopark Projesi’nin 7 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı onayıyla Resmî Gazete’de yayınlandığını dile getiren Baltalı, “Teknopark projemiz 20 bin 696 m²’lik alanda yüksek teknoloji ve yenilikçi çözümler üretecek. Teknopark, sadece bölgemize değil, tüm sanayi camiamıza ve şehrimize büyük bir değer katacak. Bu proje, sanayimizin dijital dönüşümü ve teknolojik gelişimi için önemli bir adım olacak” dedi.

Arıtma Tesisi Projesi ile ilgili de bilgi veren Baltalı, “Mevcut 42 bin m³/gün kapasiteli merkezi atık su arıtma tesisimize ilave olarak, Dünya Bankası destekli 30 bin m³/gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisi kuruyoruz. Bu tesisin tahmini bedeli 14 milyon Euro. Projeye 3 yıl geri ödemesiz 13 yıl vadeli olarak finansman sağlanacak. Ayrıca, ileri arıtma sistemi devreye girecek. Arıtılan atık sular ileri arıtma sistemlerinden geçirilerek tekrar sanayi işletmelerimizin kullanımına sunulacak. Bu sayede çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak” diye konuştu.

İstihdam için konut ve eğitim projeleri yürütüyoruz

Yürüttükleri konut projesiyle bölgedeki çalışanların konut ihtiyacını karşılamayı ve istihdam sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Baltalı, şunları söyledi: “Konutlarımızın satışını sanayicilerimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu sayede, çalışanlarımızın bölgemizdeki kalıcılığına katkı sağlarken, sanayimize de değer katacağız. DOSTEK Koleji’miz 7. yılını dolduruyor ve şu an bin 140 öğrenci eğitim alıyor. Geçtiğimiz yıl mezun olan öğrencilerimizin %88’i kendi branşlarında işe yerleştirildi. Bu oran, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Meslek Yüksekokulu’nu bölgemizde kurmayı hedefliyoruz. Bu okulda eğitim gören öğrencilere, firmalarımızda staj imkanı sunarak, mezun olan gençlerimizi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Model fabrika yolda

Baltalı, Model Fabrika Projesi hakkında da bilgiler vererek, 2025’te faaliyete geçmesi planlanan fabrikada verimlilik artışı sağlanacağı ve dijital dönüşüm ile teknolojik gelişimin hızlandırılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nin birçok alanda eğitim verdiğini belirterek, kursiyerlerin bölge firmalarında işe yerleştirildiğini vurguladı. Baltalı, PAÜ OSB Polikliniği’nde kapasite artırılacağını belirterek, “Polikliniğimize 4 yeni ameliyathane kazandırmayı planlıyoruz. Bu proje, hem bölge halkına hem de çalışanlarımıza önemli sağlık hizmetleri sunacak” dedi.