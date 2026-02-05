Denizli OSB Vakfı, PAÜ’ye tomografi cihazı bağışlayacak

İZMİR / EKONOMİ

Pamukkale Üniversitesi ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) arasında, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulacak İnme Merkezi’ne tomografi cihazının kazandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Denizli OSB Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, kurulacak İnme Merkezi’nin Denizli için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçiriyoruz. Bu merkez sayesinde sadece Denizli’ye değil, çevre illere de hizmet verebilecek güçlü bir sağlık altyapısı oluşturulacak. Biz İnme Merkezi için anjiyografi cihazını aldık ancak tomografi cihazını alamamıştık. Tomografi cihazını destekleri sayesinde inme merkezimize kazandıracağız” dedi.

“Ege’de örneği yok”

DOSAV Vakıf Başkanı Derya Baltalı ise konuşmasında, inme hastalığına yönelik çözüm üretmenin uzun süredir gündemlerinde yer aldığını belirterek, “Üniversitemizde bu merkez için gerekli altyapı büyük oranda hazırlandı, birçok cihaz temin edildi. Ancak burada kritik öneme sahip, dünya standartlarında bir tomografi cihazı bulunuyor. Bu cihazın kazandırılması noktasında yönetim kurulumuzla birlikte sorumluluk aldık. Bağış sürecini Denizli OSB Vakfımız üzerinden yürüteceğiz ve ardından üniversite vakfına aktaracağız. Şu an itibarıyla cihaz temin edildi. Ege Bölgesi’nde örneği bulunmayan, en üst teknolojiye sahip bu cihaz sayesinde, inme geçiren bir hastaya ilk 6 saat içinde müdahale edilebiliyor. Pıhtının yeri tespit edilerek anjiyo yöntemiyle çıkarılması mümkün oluyor. Böylece hasta kısa sürede taburcu edilip günlük yaşamına dönebiliyor. Denizli gibi insan kaynağı güçlü bir şehirde, bu denli hayati bir sağlık yatırımına öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.