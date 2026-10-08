Denizli OSB’de personel arayan 50 firma, iş arayan vatandaşlarla buluştu

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DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde, bölgede faaliyet gösteren firmaların nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmak ve iş arayan vatandaşları açık iş pozisyonlarıyla buluşturmak amacıyla “Toplu İş Görüşmesi Etkinliği” düzenlendi.

DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 50 bölge firması stant açarak iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Etkinliğe; Denizli Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Bölge Müdürü Ahmet Taş, İŞKUR İl Müdürü Çağrı Çeliktaş, sanayiciler, firma temsilcileri ve iş arayan vatandaşlar katıldı.

“Denizli’nin üretim gücü insan kaynağıyla daha da güçlenecek”

Denizli’nin güçlü üretim ve sanayi altyapısının sürdürülebilir şekilde gelişmesinde insan kaynağının önemli bir unsur olduğunu ifade eden Denizli Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB ve İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, kentteki çalışma hayatına yönelik ortak çalışmalar açısından değerli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

“İstihdam ve üretim arasında güçlü bir bağ kuruyoruz”

Etkinliğin, firmaların ihtiyaç duyduğu insan kaynağına daha hızlı ulaşmasına ve iş arayan vatandaşların uygun istihdam fırsatlarıyla doğrudan buluşmasına katkı sağladığını belirten Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, iş gücü ile sanayinin ihtiyaçlarını aynı zeminde buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yaymanoğlu, güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu ifade ederek, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi’nin mesleki becerilerin geliştirilmesi ve çalışma hayatına geçiş açısından önemli bir imkân sunduğunu belirtti. Yaymanoğlu, Denizli OSB olarak sanayicilerin insan kaynağı ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve istihdamı destekleyen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

“İşveren ve iş arayanları aynı platformda buluşturuyoruz”

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ise iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeye ve işverenlerle iş arayanları bir araya getiren organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde iş birliği sağlayan Denizli OSB Yönetimine ve katılım gösteren firmalara teşekkür etti.