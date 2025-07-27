Denizli Sanayi Odası, 2025 Dünya Odalar Yarışması’nda finalde

EKONOMİ / DENİZLİ

2025 Dünya Odalar Yarışması’nda 41 ülkeden 83 proje arasında öne çıkan Denizli Sanayi Odası, "En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde finalist oldu. “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde” Projesi, 2-4 Eylül 2025 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrinde gerçekleştirilecek 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenecek yarışmada, dünya kamuoyunun önüne çıkacak. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayinin geleceğine yön veren bu tür çalışmaların hem ilham kaynağı olduğunu hem de daha iyisini yapma konusunda motive ettiğini söyledi.

Proje ile ilgili bilgi veren Kasapoğlu, “Tekstil boya-terbiye sektörünün kaynak verimliliği bakımından en net fotoğrafının çekildiği projede, büyük bir başarıya imza atıldı diyebiliriz. Çalışmanın boyahanelerimizin %90’ından fazlasını kapsar nitelikte yapılması çok önemli. Bunun Denizli ve Türkiye açısından bir ilk olduğunu söylemek mümkün. Hazırlanan işletmeye özel fizibilite raporları neticesinde yatırım ihtiyaçları da belirlendi. Ayrıca, firmalarımızın, daha az su ve enerji tüketen makineler, çevre dostu sertifikalı kimyasallar kullanmaya özen gösterdiği, atık su arıtma tesislerine yatırım yaptığı ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsediği görüldü. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgi gören Projemiz, sürdürülebilir üretim konusunda farkındalığın artmasına ve sektörün dönüşümüne stratejik katkı sağladı. Üretimin merkezinde sürdürülebilirliği konumlandıran ve temiz üretim vizyonuyla şekillenen bu projenin, uluslararası düzeyde takdir görerek finale yükselmesi bizim için büyük bir onur. Sanayimizin geleceğine yön veren bu tür çalışmalar hem ilham kaynağı oluyor hem de bizi daha iyisini yapma konusunda motive ediyor. Projemize destek veren tüm paydaş kurumlarımıza, sanayicilerimize, emeği geçen proje ekibimize ve değerli jüriye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

41 ülkeden 83 proje katıldı

Küresel sorunlara yönelik somut fikirlerin paylaşılması ve yeni düşüncelerin ilham vermesi amacıyla, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Victoria Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) iş birliğiyle düzenlenen 2025 Dünya Odalar Yarışması’na 41 farklı ülkeden toplam 83 proje katılırken, DSO, Best Green Transition Project / En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi” kategorisinde 4 finalistten biri olmaya hak kazandı.

Dünya Odalar Kongreleri kapsamında 2003 yılından bu yana düzenlenen Dünya Odalar Yarışması, tüm dünyadaki ticaret ve sanayi odaları tarafından geliştirilen yenilikçi projelerin yarıştığı ilk ve tek platform niteliği taşıyor. 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenecek olan 2025 yılı Dünya Odalar Yarışmasında; En İyi İnovasyon Projesi, En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi, Odalar, İş Dünyası ve Hükümet Arasında En İyi İş Birliği Projesi, En Yaratıcı/ Sıradışı Proje, En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi olmak üzere beş farklı kategori yer alıyor.