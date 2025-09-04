Denizli Sanayi Odası, Dünya Odalar Yarışması’nda finale kaldı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) yürütücüsü olduğu “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde” Projesi, 2025 Dünya Odalar Yarışması’nda En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi kategorisinde 4 finalist arasında yerini aldı. Proje, Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen 14. Dünya Odalar Kongresi’nde jüri üyelerine ve katılımcılara sunuldu.

Denizli’nin sadece üretim gücüyle değil, sürdürülebilirlik vizyonuyla da fark yarattığını belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Şehrimiz için önemli çıktıları olan, boyahane sektörünün temiz üretim vizyonunu kapsayıcı ve katılımcı bir perspektifle ortaya koyan projemizi dünya sahnesine taşımanın ve dünya odaları ile yarışmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Denizli Sanayi Odası’nın Best Green Transition Project / En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi kategorisinde finallere kalan Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde Projesinin sunumunu DSO 5. Meslek (Boya, Baskı ve Terbiye) Komitesi Başkanı İbrahim Onur Yıldırım gerçekleştirdi. Projenin teknik detaylarını ve uygulandığı boyahane sektörüne sunduğu rehberliği anlatan Yıldırım, tamamlanan projenin yeşil dönüşüm hedeflerine katkılarını, uygulama aşamalarını ve elde edilen somut çıktıları anlattı.

Yeşil dönüşüm yolculuğunda Denizli sanayisine rehberlik edecek kalıcı yapılar inşa ettiklerini ifade eden Yıldırım, enerji, su ve kaynak verimliliğinin yeni dönemde DSO’nun öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Proje kapsamında toplam 40 boyahanede temiz üretim değerlendirmeleri yapıldığını, yaklaşık 200 profesyonele eğitim verildiğini ve her işletmeye özel fizibilite raporları hazırlandığını kaydeden Yıldırım, bu çalışmanın dünyada bir sektörün ildeki tüm temsilcilerini kapsayan ilk çalışma olduğuna vurgu yaptı.

Yıldırım son olarak, Projenin en somut çıktılarından biri olarak “Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Merkezi”nin kurulduğunu; bu Merkezin tüm sektörlere sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve yeşil finansman alanlarında teknik danışmanlık ve ölçüm hizmetleri vereceğini açıkladı.