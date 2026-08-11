Denizli sanayicisi enerji maliyetlerinde öngörülebilirlik istiyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Sanayinin rekabet gücünde belirleyici unsurlardan biri haline gelen enerji maliyetleri, Denizli iş dünyasının gündeminde öne çıktı. Aydem Perakende tarafından düzenlenen Enerji Buluşmaları’nda sanayici ve ihracatçılar; artan enerji maliyetleri, lisanssız elektrik üretimi, saatlik mahsuplaşma uygulaması ve yeşil dönüşüm sürecinin üretim üzerindeki etkilerini değerlendirirken, enerji politikalarında öngörülebilirlik ve yatırım ortamının korunması çağrısı yaptı.

Panellerde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda hız kazanan yeşil dönüşüm sürecinin sanayi ve ihracat sektörü üzerindeki etkileri de ele alındı. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmalarına, karbon ayak izlerini azaltmalarına ve değişen enerji piyasalarına uyum sağlamalarına yönelik güncel uygulamalar ile mevzuat gelişmeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Enerjinin sanayicinin rekabet gücünü, ihracatçımızın küresel pazarlardaki başarısını ve işletmelerdeki sürdürülebilir büyümesini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiğini dile getiren Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, “Enerji yönetimi işletmeler için artık yalnızca bir maliyet unsuru değil. Aydem Perakende olarak müşterilerimize sadece enerji tedarik eden bir şirket değil; değişen enerji ekosisteminde doğru bilgi, doğru analiz ve yenilikçi çözümlerle yol gösteren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Enerji Buluşmalarını da bu anlayışla hayata geçiriyoruz” dedi.

Enerji dönüşümünün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda üretim ve ihracat gücünü koruyacak stratejik bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu “Önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin nasıl şekilleneceği, elektrik fiyatlarının oluşum mekanizmaları, saatlik ve aylık mahsuplaşma sistemlerinin sanayicilerimiz açısından ortaya koyduğu fırsat ve riskler büyük önem taşıyacak. Öz tüketim amaçlı kurulan santrallerin destek süreci sonrasında karşılaşabileceği koşullar, yatırım kararlarımız açısından çok önemli” diye konuştu