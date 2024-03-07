Denizli Tekstil zirvesine ev sahipliği yaptı

DENİZLİ

MÜSİAD Denizli Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya MÜSİAD Genel Merkez Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, yükselen maliyetler nedeniyle tekstil üreticilerinin rekabet gücünün azalması oldu.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, tekstil sektörünün gizli ambargolar, lojistik sorunlar, maliyet artışı, tedarik sorunları ve ham madde eksikliği gibi konular nedeniyle olumsuz etkilendiğini söyledi. Boyacı "Sektörün en önemli sorunlarından biri de kalifiye eleman problemi. Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe talep daralmasına rağmen personel arayışı had safhaya ulaştı. Bu konuda personel eğitimi ile ilgili projelere ihtiyaç var her geçen gün artan inovasyon ve teknolojiye rağmen sektör kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Bu problem tekstilin geleceği açısında büyük bir tehlike" dedi. Toplantıda ayrıca Hacıeyüplü ve Bozburun bölgelerine ıslah organize sanayi kurulması, peynirciler çarşısının tekstil çarşısı haline dönüştürülmesi, tekstil turizm turlarının ulaşımının kolaylaştırılması, teknolojik makinelere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi ve ihracatçı firmalarda çalışan personelin eğitimden geçirilmesi gibi konuları ele alınırken yeni pazar arayışları konusunda ortak proje üretilmesi konusunda çalışma kararı alındı.