Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili: “Tüm üreticilerimizi lisanslı depoculuk sistemine bekliyoruz”

EKONOMİ / DENİZLİ

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Tavas ilçesinde 25 bin ton, Çivril ilçesinde ise 20 bin ton kapasiteli olan lisanslı depolara dikkat çekerek, “ELÜS sistemiyle ticari ve finansal avantajlardan faydalanmak ve ürünlerini gerçek değerinde değerlendirmek isteyen tüm üreticilerimizi lisanslı depoculuk sistemine bekliyoruz” dedi.

Ürün kabul süreçleri, depolama faaliyetleri, mevcut doluluk oranı ve hasat sezonuna yönelik hazırlıkları inceleyen Tefenlili, “Denizli Ticaret Borsası, Tavas ve Çivril ilçelerinde faaliyet gösteren lisanslı depoculuk tesisleriyle üreticilere güvenli, modern ve kaliteli depolama hizmeti sunmayı sürdürüyor. Tavas ilçesinde 25 bin ton, Çivril ilçesinde ise 20 bin ton kapasiteli olmak üzere toplam 45 bin tonluk depolama kapasitesine sahip tesisler, bölge üreticilerine önemli avantajlar sağlıyor. Hasat döneminde teslim alınan ürünler, lisanslı depolarda uygun koşullarda muhafaza edilerek kalite kaybı ve fire riski en aza indiriliyor. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi sayesinde üreticiler ürünlerini güvenle değerlendirebilirken, uygun piyasa koşullarını bekleyebilme ve finansmana erişim gibi önemli imkânlardan da yararlanabiliyor” bilgilerini verdi.

Lisanslı depoculuğun tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin emeğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Tefenlili, Denizli Ticaret Borsası olarak üreticilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Lisanslı depoculuk, üreticimizin emeğini koruyan ve ürününe değer katan önemli bir sistemdir. Denizli Ticaret Borsası olarak Tavas ve Çivril ilçelerimizde toplam 45 bin ton depolama kapasitesine sahip tesislerimizle üreticilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Amacımız, üreticilerimizin ürünlerini güvenli koşullarda muhafaza etmelerini sağlamak, pazarlama süreçlerinde daha güçlü olmalarına katkı sunmak ve lisanslı depoculuğun sunduğu tüm avantajlardan yararlanmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Tefenlili, sözlerini şöyle tamamladı; “Denizli Ticaret Borsası olarak tüm üreticilerimizi önümüzdeki yıllarda da Tavas ve Çivril'de hizmet veren lisanslı depoculuk tesislerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Tesislerimiz şuan itibariyle tam doluluk oranına ulaşmak üzere. Ürünlerini güvenli ve modern depolarda muhafaza etmek, ELÜS sistemiyle ticari ve finansal avantajlardan faydalanmak ve ürünlerini gerçek değerinde değerlendirmek isteyen tüm üreticilerimizi lisanslı depoculuk sistemine bekliyoruz.”