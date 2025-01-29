Denizli Ticaret Odası, bu yıl daha çok üyesini fuarlara götürecek

DENİZLİ / EKONOMİ

The Emporia Hotel’de düzenlediği basın toplantısında 2024 yılını değerlendirip 2025 yılı beklentilerini paylaşan Erdoğan, Denizli’den geçen yıl 176 ülkeye, 2023’e göre yüzde 4.67 artışla 4 milyar 382 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, “70 çeşit tarım ürünümüzü, 76 ülkeye gönderiyoruz. İhracattaki çeşidimiz de hızla artıyor. 2 bin 400 çeşit ürün gamına ulaştık. Son 7 yılda Denizli’deki yabancı yatırım sayısı da yüzde 700 artarak 404’e yükseldi. 57 ülkeden yabancı yatırımcımız var. Bu yatırımlar tekstil, turizm, madencilik, mermer, enerji, cam, gıda ve kimyasal ürünlerde yoğunlaşıyor” dedi.

Fuarlara büyük önem verdiklerini, katılımı ve sektörel çeşitliliği sürekli artırmaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, “Geçen yıl, 410 üyemizi turizm, tekstil, mermer, makina, medikal ürünler, otomotiv, lojistik, ambalaj, baskı, plastik ve gıda gibi farklı sektörlerde gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara götürdük. Bu yıl fuarlar açısından ülke ve sektör sayılarını artırarak üyelerimizin gelişimlerine katkı koymaya devam edeceğiz. Bunlar arasında Heimtextil ayrı bir öneme sahip. Bu yıl Denizli’den firmalar bu fuarda 69 stant açtı. Biz de sektörden 130 kişilik bir iş insanı heyetini fuara götürdük. Yapılan ankette katılımcıların yüzde 81'inin fuarın hedefine ulaştığını bildirdiğini, ziyaretçi memnuniyetinin de yüzde 94 ile rekor seviyeye ulaştığını gördük” diye konuştu.

“Turizmde konaklama sürelerini uzatmak istiyoruz”

Turizmde geçen yıl 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Pamukkale Türkiye’de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında 3. sırada yer aldı. Turizmde günü birlik konaklama süresini daha da uzatabilecek türden projeler gerçekleştireceğiz. Termal Turizm ve Sağlık Vadisi Projesi ile Denizli Turizm ve Kültür Rotası Geliştirme Projesi bunlardan sadece ikisi. Şehrimizde sektörlerimizin kümelenmesini kolaylaştıracak projelerimiz de olacak. Bunların başlıcalarını Denizli Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Atölyeleri Projesi, Yeşil Sanayi ve Sürdürülebilir Üretim Merkezi Projesi ile Denizli Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Projesi olarak sıralayabiliriz. Bu arada, yeni karma ve ihtisas sanayi siteleri kurmak istiyoruz. Yapı kooperatifi kurulan Gıda Karma Sanayi Sitesi ile Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi için çalışmalarımız başladı. Yeni binamızı da yapacağız” dedi.