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Denizli Ticaret Odası, üretime yönelik iki yeni karma sanayi sitesi kuruyor

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, şehirdeki yatırımların çeşitliliğini artırmak amacıyla üretimi çeşitlendirmek istediklerini açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda pek çok girişimde bulunduklarını ve son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşerek, hazine arazisinde iki yeni karma sanayi sitesi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Haber Merkezi
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Denizli Ticaret Odası, üretime yönelik iki yeni karma sanayi sitesi kuruyor
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Tahir Aygün

DTO Başkanı Uğur Erdoğan Denizli'de sanayi çeşitliliği için hamle başlattıklarını belirtti ve iki sanayi sitesi kuracaklarını açıkladı. Erdoğan " bu sanayi sitelerinden biri gıda sektörüne, diğeri ise geri dönüşüm sektörüne yönelik olacak. Geri dönüşüm sektöründeki girişimcilerin talebi doğrultusunda, bu alanda da bir karma sanayi sitesi kurulması için gerekli onaylar alındı." Dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan amacın sadece iki sanayi sitesi kurmak olmadığını, şehirdeki pek çok sektörden gelen talepleri de değerlendirdiklerini ve uygun araziler bulmak için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Erdoğan, devlet ve belediyelerin desteğiyle Denizli'de sanayi ve üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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