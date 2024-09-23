Denizli Ticaret Odası, üretime yönelik iki yeni karma sanayi sitesi kuruyor

Tahir Aygün

DTO Başkanı Uğur Erdoğan Denizli'de sanayi çeşitliliği için hamle başlattıklarını belirtti ve iki sanayi sitesi kuracaklarını açıkladı. Erdoğan " bu sanayi sitelerinden biri gıda sektörüne, diğeri ise geri dönüşüm sektörüne yönelik olacak. Geri dönüşüm sektöründeki girişimcilerin talebi doğrultusunda, bu alanda da bir karma sanayi sitesi kurulması için gerekli onaylar alındı." Dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan amacın sadece iki sanayi sitesi kurmak olmadığını, şehirdeki pek çok sektörden gelen talepleri de değerlendirdiklerini ve uygun araziler bulmak için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Erdoğan, devlet ve belediyelerin desteğiyle Denizli'de sanayi ve üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.