Denizli ve İtalya arasında işbirlikleri artacak

DENİZLİ / EKONOMİ

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Fabian, Denizli Sanayi Odası'nın daveti üzerine geldikleri Denizli'de Çal ilçesindeki üzüm bağlarını yerinde inceleyerek, bölgedeki şarap üretimi hakkında bilgi edindiler. Büyükelçi Marrapodi, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çal Bağyolu’nun ve bölgedeki üretimin İtalya’daki tanıtımına katkı sağlamak istediklerini, bu anlamda yapılacak iş birliklerine destek vereceğini kaydetti. Denizli'nin üzüm bağları ve burada üretilen şarapların kalitesinden övgüyle söz eden ve şarap turizmi açısından bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Büyükelçi, üreticileri tebrik etti.

“Denizli’de güçlü ve dayanıklı bir sanayi yapısı buldum”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Marrapodi, “Şehrin zengin kültürel mirasıyla tanıştık. Bu ziyaret bize, Denizli'nin geçmişi ve kültürel kimliği hakkında derin bir anlayış kazandırdı. Nazik davetleri için Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. İki günlük ziyaretin kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirten Büyükelçi Marrapodi, kentin tarihi ve kültürel değerlinin kıymetli olduğunu dile getirdi. Böyle bir zenginliğin Avrupa’da doğru anlatılması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Büyükelçiyi ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise, “Amacımız, bölgemizin üzüm ve şarap üretimini tanıtarak, bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bu tür ziyaretler, Denizli'nin potansiyelini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat oluşturuyor. Denizli’nin Çal İlçesi, Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri ve Türkiye'nin şarap üretiminin yüzde 42'si bu bölgede gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

“İtalya ile kurulan dostluk bağlarımızı güçlendirdik”

Bir tarih ve turizm şehri olan Denizli’nin aynı zamanda bir üretim, sanayi ve ticaret kenti olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, köklü üretim geçmişi ve güçlü ticaret bağlarıyla Denizli’nin sınırlarını aşan bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kasapoğlu, “Büyükelçimizin ziyareti, Denizli'nin potansiyelini ortaya koyması ve gelecekteki iş birlikleri için zemin hazırlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu ziyaretler, şehirlerin ve ülkelerin birbirini daha iyi tanımasına, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve uluslararası iş birliğinin artmasına katkı sağlıyor. Şehrin önemini ve cazibesini artırmakta ve gelecekteki başarıları için umut vadediyor” ifadelerine de yer verdi.