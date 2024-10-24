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Denizli'de ayva hasadı umutlu başladı: Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Denizli’de ayva hasadı, bu yıl umut verici bir başlangıç yaptı. İç pazarın yanı sıra başta Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ayva, kilogramı toptan 25 TL’den satılarak üreticisinin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi
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Denizli'de ayva hasadı umutlu başladı: Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
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TAHİR AYGÜN

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent, Kocadere, Eldenizli, Küçükdere, Yeniköy ve Irlığanlı bölgelerindeki ayva bahçelerinde hasat başladı. Üreticiler, bu sezonki verimin oldukça iyi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl ihracat için tarlada kilogramı 15 TL’den satılan ayvanın bu yıl 25 TL’den alındığını söyleyen üretici Erhan Çaylı, Denizli'nin ayva üretimi için elverişli toprak ve hava şartlarına sahip olduğunu vurguladı. Çaylı, "Bu yıl 6 bin 500 hektarlık alanda yaklaşık 16 bin ton ayva üretiliyor. Üretilen ayvanın büyük bir bölümü, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

İhracat ve iç pazar fiyatları üreticiyi sevindirdi

İhracat için ayrılan ayvaların yanı sıra, reçel ve meyve suyu fabrikalarına da gönderilen ürünler farklı fiyatlardan satılıyor. Tarladan toplanan ayvalar, reçel fabrikalarına kilogramı 10 TL’den, meyve suyu fabrikalarına ise kilogramı 3 TL’den kamyon ve tırlarla sevk ediliyor.

"Kaliteli üretimden vazgeçilmemeli"

Denizli’nin ayva üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Erhan Çaylı, bölgedeki üreticilere ayva, kayısı, armut ve üzüm gibi meyvelerin dikimini tavsiye ettiklerini söyledi. Özellikle "Eşme Limon Ayvası" türünün tercih edildiğini ifade eden Çaylı, bu çeşidin ihracatçıların da gözdesi olduğunu dile getirdi. "Denizli, tekstil ve konfeksiyon sektöründen sonra Türkiye’de ayva üretiminde de başkent olabilir. Ancak kaliteli üretimden vazgeçmemek gerekiyor" diye ekledi.

Denizli, ayva üretimiyle hem iç pazar hem de uluslararası pazar için önemli bir merkez haline gelmeye devam ediyor.

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