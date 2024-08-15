Denizli'de "Ayvada Kalıntı Eylem Planı" başarıyla devam ediyor

DENİZLİ

Pamukkale ilçesindeki ayva yetiştiricileriyle bir araya gelen Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere biyoteknik mücadele hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Şakir Çınar, biyoteknik mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, pestisit kalıntısız ürünlerin ihracatına katkıda bulunmak, insan sağlığına saygılı ve doğaya zarar vermeyen alternatif mücadele tekniklerini önemsiyoruz. Kimyasal yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri ile zararlılarla mücadele ediyoruz," dedi.

Şakir Çınar ayrıca, 2024 üretim sezonunda uygulamaya konulan "Ayva Kalıntı Eylem Planı Projesi"nin, Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı feromon tuzaklarıyla pestisit kalıntısını önlemeyi hedeflediğini belirtti. Üreticiler, tuzakların etkili olduğunu ve ilaç kullanımını azalttığını, ürün kalitesini artırdığını ifade ederek, bu uygulamanın devam etmesini talep etti.

Son yıllarda Denizli'de biyoteknik ve biyolojik mücadele projelerinin yaygınlaştığını ve üreticiler tarafından benimsendiğini belirten yetkililer, bu projelerin ihracata yönelik üretim yapılan bölgelerde önemli bir ekonomik katkı sağladığını vurguladı. Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı kimyasal kullanımı azaltılarak çevre ve insan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi. Pestisit kalıntısız ürün üretimi sayesinde, ihracatta sorun yaşanmasının önüne geçileceği ifade edildi.