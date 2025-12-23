Denizlili ihracatçılar Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na hazırlanıyor

EKONOMİ / DENİZLİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan, Denizli İhracatçısı İçin SKDM Yolculuğu: Sektörlere Özel Karbon Raporlama Eğitimi ile ihracatçılara eğitim veriliyor.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Proje kapsamında, AB Yeşil Mutabakatının en somut uygulamalarından biri olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını (SKDM) kapsamlı bir şekilde ele almayı ve sektörlere özel karbon ayak izi hesaplama ve raporlama yükümlülüğünü anlatmayı hedefliyoruz. Çeşitli uluslararası ve ulusal hibe programlarını düzenli olarak takip ederek Denizli ihracatçısını rekabette öne çıkarmak, çevre dostu üretim süreçlerine adapte etmek, karbon emisyonlarımızı azaltmak ve yeşil dönüşüm için hazırlık süreçlerinde birlikte yok almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz firma saha ziyaretlerinde üye firmalarımızın talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarımızda, doğrudan topladığımız bilgiler ışığında yol haritası oluşturuyoruz. DENİB olarak, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza bu yönde devam etmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“SKDM’nin rekabet gücü üzerindeki etkileri programın odak noktaları arasında”

DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu da, “Avrupa Birliği’nin, Denizli’nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğuna dikkat çekmek istiyorum. SKDM kapsamındaki yükümlülükleri ele alacağız. SKDM’nin özellikle enerji yoğun sektörlerde ihracat maliyetleri ve rekabet gücü üzerindeki etkileri, eğitim programının temel odak noktaları arasında yer alacak. Eğitim programının ilk gününde tüm sektörlere yönelik olarak SKDM mevzuatı ve genel etkilerini aktarırken, takip eden günlerde tekstil-konfeksiyon, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, maden ve tarım sektörlerine özel karbon raporlama ve uyum süreçlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Program kapsamında ihracatçı firmalara, karbon emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin uygulamalı bilgiler sunacağız” dedi.

Eğitim programının Denizli ihracatının sürdürülebilirliği ve AB pazarındaki rekabet gücünün korunması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Uzunoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitim sonunda katılımcılara dijital sertifika düzenleyeceğiz. DENİB olarak, yeşil dönüşüm ve SKDM sürecinde üyelerimizin yanında olmaya devam edecek, önümüzdeki dönemde de bu alandaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz.”