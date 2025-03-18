Denizli’nin doğal taş sektörü uluslararası arenaya taşınıyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) olarak, 12 firmanın katılım sağladığı doğaltaş sektörel ticaret heyeti ile 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 25. StoneFair Xiamen Fuarı’na katılım sağladı. DSO Başkan Yardımcısı ve Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Başkanı Mehmet Serter, "Denizli'nin doğal taş sektörü, uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Denizli’nin bu alandaki üretim kapasitesini ve kalitesini, küresel pazarlara tanıtarak sektörümüzün daha da ileriye gitmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

18 Milli, 31 bireysel katılımlar toplam 49 firmayla Türk doğal taşını fuarda temsil ettiklerini dile getiren Serter, “Denizli Sanayi Odası olarak, bu yıl düzenlediğimiz doğal taş sektörel ticaret heyeti ile hem fuara katılım sağladık hem de yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Aynı zamanda fuardan önce de mermer fabrikalarının ve depolarının bulunduğu bölgeyi ziyaret ettik. Fuarın, geçen seneyle kıyasladığımızda nispeten daha kalabalık olduğunu gözlemledik. Ancak eski alımkâr durumun olmadığının değerlendirilmesi de önemli” diye konuştu.

Denizli’nin, elektrik-elektronik, demir-demir dışı metaller, tarım ve madencilik gibi 24 farklı sektörde ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Serter, “Türkiye’de yüzde 4,35 paya sahip olan Denizli, Ege Bölgesi maden ve metaller ihracatının yaklaşık yüzde 22’sini oluşturuyor. Denizli'nin doğal taş sektörü, uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Denizli’nin bu alandaki üretim kapasitesini ve kalitesini, küresel pazarlara tanıtarak sektörümüzün daha da ileriye gitmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu fuar, sektörümüz için önemli bir fırsat sunuyor ve DSO olarak bizler de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türk firmaları, Çinli alıcılarla güçlü ticaret ilişkileri kurmayı hedefledi

Fuara, 40’tan fazla ülkeden 2 bini aşkın katılımcı ve 120 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı. DSO doğaltaş sektörel ticaret heyeti, fuara katılım sağlamanın yanı sıra sektör temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri oluşturma fırsatlarını değerlendirdi. Türk firmaları, Çinli alıcılarla güçlü ticaret ilişkileri kurmayı hedefledi. Doğaltaş sektörel ticaret heyetinde, Natsa Madencilik, Haymer, Dostbil, Sirmersan, Lus Stone Mermer, 2B Stone Marble, Era Mermer, Jura Madencilik, Alimoğlu Mermer, Alimoğlu Mermer Granit, Net Doğaltaş, Derbent Maden yer aldı.

Ayrıca, Xiamen'deki fuarın açılış töreninde; Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DENMERDER Başkanı Mehmet Serter ve çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı.