Denizli'nin kiraz hasadı hayal kırıklığı yarattı

DENİZLİ

"Napolyon kiraz olarak bilinen 0900 kalibre kiraz üretiminde Denizli Honaz, Türkiye liderliğini yapıyordu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda 14 bin ton olan kiraz rekoltesi sıcak havalar nedeniyle bu yıl 10 bin ton civarında kaldı," diyen Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, yaşanan rekolte düşüşünün üreticileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Kirazın kilogram fiyatının 180 liraya kadar yükselip kısa sürede 75 liraya kadar düştüğünü ifade eden Gemici, "Pazarı elinde bulunduran ihracatçılar, fiyatları düşürdüler. Bu yıl başarılı kiraz üreticisi çok mağdur oldu. Yüksek enflasyon döneminde fiyat düşüşü, bazılarını zengin ederken, ne yazık ki üreticiyi eli boş bıraktı. Bu durum bizleri çok üzdü," şeklinde konuştu.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek ise Honaz'da kiraz hasadının, rekolte düşüşüne rağmen, büyük bir hayal kırıklığı ile sona erdiğini ifade etti. "Fiyat 180 lirada açıldı ve ardından 75 liraya kadar düştü. İhracatçılar, İspanya ve Yunanistan kirazlarının daha ucuz olması nedeniyle ihracat yapamadıklarını ve bizi bu fiyata zorladıklarını söylediler. Çaresiz kalan üretici, ne yazık ki maliyetini bile karşılamayan bu fiyata malını satmak zorunda kaldı," dedi.

Yelek, "Önümüzdeki yıl ne olur bilmiyoruz. Bu yıl yüzümüzü güldüren kiraz, bu sene bizim belimizi büktü," diye konuştu.