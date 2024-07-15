Denizli’nin marka ve patent başvurularında büyük artış

Tahir AYGÜN

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında marka başvurularının yüzde 7’den fazla, faydalı model başvurularının yaklaşık yüzde 12 ve patent başvurularının ise yaklaşık yüzde 17 arttığını ifade etti. Erdoğan, "Faydalı modeldeki artışımız, ülke genelindeki oranın da üstüne çıktı. Marka, patent ve faydalı model başvurularındaki başarımız, Denizli’nin gerçek potansiyelini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Denizli’nin gücü ve potansiyeli

Erdoğan, Denizli’nin marka, patent ve faydalı model başvurularındaki başarısının şehrin gerçek potansiyelini yansıttığını vurguladı. Erdoğan ayrıca Denizli’de geçen ay 2, yılın ilk yarısında ise 16 yabancı sermayeli şirket daha kurulduğunu ve DTO’ya kayıtlı yabancı sermayeli firmaların 399’a yükseldiğini açıkladı; “Bunlar arasında Almanlarla ortaklık 82 firma ile ilk sırada. 57 farklı ülkeden gelen yabancı yatırımcıların şehrimizdeki girişimlerindeki sermaye oranları yüzde 61. Yabancı sermaye tutarı ise 403 milyon TL’yi aştı” diye konuştu.