Denizova Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi

İZMİR / EKONOMİ

Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip ve yıllık 9.3 milyon Kwh elektrik üretecek. 11 bin 360 adet 550 w güce sahip güneş paneller tarafından üretilecek olan bu enerji, yıllık 3 bin 320 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacak. Yıllık yaklaşık 20 milyon TL değerinde elektrik üretmesi planlanan santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.

Açılış töreninde Muğla’nın Türkiye’nin ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Güneş var oluşun, yaşamın sembolüdür. Biz her zaman doğaya, çevreye saygılı, kendi doğal kaynaklarımızla, tekrar üretebileceğimiz yöntemlerin önünü açıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yatırım da bunlardan biri. Burada 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldırıyoruz. 340 bin ağacın ürettiği oksijen bizim geleceğimize kalacak. Yine bu tesis toplamda aylık ortalama elektrik tüketimi 240 kW olan 3 bin 230 konutun elektriğini karşılıyor. Ev nüfusunu 5 kişi düşünürseniz 15 bin kişinin elektriğini karşılayacak bir tesis burası” dedi.

“MUSKİ enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından alacak”

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül ise kullandıkları enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı düşündüklerini söyleyerek, “2022 yılından bu yana devam eden sancılı bir süreci tamamladık. Burada 30 yıl boyunca MUSKİ’nin elektrik ihtiyacının minimum yüzde 10’luk kısmını karşılayacağız. Bunun başka etaplarını da hayata geçireceğiz. MUSKİ’nin bütün elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.