DEPARK Bambu Up Demo Day’de girişimciler projelerini ekosistemle buluşturdu

İZMİR / EKONOMİ

BAMBU Speed Up, BAMBU Up Campus, BiGGSİNERJİ ve Nine Up Invent programlarında yer alan girişimcilerin projelerini tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte, fikirden ürüne uzanan girişimcilik yolculukları katılımcılarla paylaşıldı. Yenilikçi projelerin sergilendiği programda, girişimciler ile yatırımcılar ve sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BAMBU Girişim Ofisi, girişimcilik ekosistemine değer katacak fikirlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAMBU GO programları kapsamında girişimci adayları; fikirlerini olgunlaştırma, iş modellerini geliştirme, ürünlerini doğrulama ve projelerini farklı paydaşlara aktarma süreçlerinde kapsamlı destek alırken, girişimcilik yolculuklarında önemli deneyimler kazanıyor.

Bu süreçte girişimcileri yatırımcılar, sektör temsilcileri, akademisyenler ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan BAMBU UP Demo Day, girişimlerin görünürlüğünü artırırken iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Etkinlikte yer alan her girişim, yenilikçi fikirlerin doğru destek, kararlılık ve emekle nasıl değer üreten projelere dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

BAMBU Speed Up Programı, fikir aşamasını tamamlamış, ürün veya hizmetini geliştiren ve pazara hazırlık sürecinde olan girişimcilere yönelik olarak yürütülüyor. Program kapsamında girişimlerin iş modellerinin güçlendirilmesi, müşteri doğrulama süreçlerinin desteklenmesi, yatırımcı sunumlarının geliştirilmesi ve ticarileşme yol haritalarının netleştirilmesi hedefleniyor.

Altı ay süren program boyunca girişimciler; eğitimler, atölye çalışmaları, mentorluk görüşmeleri ve ön kuluçka imkânlarından yararlanarak projelerini geliştirme fırsatı buldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen 19 eğitim, 4 girişimcilik atölyesi ve uygulamalı etkinlikler sayesinde katılımcılar; ürün geliştirme, doğrulama, büyüme ve yatırımcıya hazırlık süreçlerinde önemli kazanımlar elde etti. Ayrıca her girişime atanan mentorlar tarafından birebir destek sağlanarak girişimlerin gelişim süreçlerine katkı sunuldu.

Programa başvuran 93 girişimci arasından 36’sı BAMBU Speed Up Programı’na kabul edildi. Program sürecinin sonunda 21 girişim jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 girişim BAMBU UP Demo Day sahnesinde projelerini yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarına sunma fırsatı elde etti.

2026’nın ilk yarısında dört farklı program kapsamında girişimcilerimizin iş fikirlerini ekosistemle buluşturduklarını dile getiren DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, “Speed Up, Campus Up ve Invent programlarında 33 başvuru arasından seçilen girişimciler sahneye çıkarken, BIG programında 100’ü aşkın başvurudan 15’i TÜBİTAK panel sürecine yönlendirildi. Campus Up programımızda üniversite öğrencilerimizin iş fikirlerini değerlendirirken, Invent hızlandırma programında da buluşların ticarileşme süreçlerini destekledik. Bugün bu programların çıktısı olan girişimcileri sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Üniversite kampüslerinde girişimcilik konusu gündeme geldiğinde özellikle KOSGEB olarak geçmişten bugüne bu alana verdikleri önemi hatırlatarak konuşmasına başlayan KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan, “Çok doğru kurgulanmış, oldukça dolu ve nitelikli bir program bizleri bekliyor. Bu nedenle emeği geçen herkesi kutluyorum. Bugün girişimcileri dinlemek için bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. 2000’li yıllardan itibaren üniversitelerde girişimcilik eğitimlerini hayata geçirdik ve gençlere bunun önemli bir kariyer seçeneği olduğunu anlatmaya çalıştık. Bugün gelinen noktada girişimcilik kültürünün birçok kurumda karşılık bulduğunu görmek bizler için gurur verici. Bugünün yıldızları girişimcilerimizdir; onları dinlemekten büyük heyecan duyuyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, katılımcılar ve girişimciler için verimli bir gün diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Bambu Girişim Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getiren T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürümüz Hakan Topaç, “Günümüzde ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri bilgiye dayalı üretim, teknoloji geliştirme ve yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi. Girişimcilerimizin ortaya koyduğu fikirlerin ticarileşmesi, ülkemizin rekabet gücünü artırması açısından kritik öneme sahip. Bakanlığımız, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezleri aracılığıyla girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam etmektedir. İzmir, sahip olduğu üniversiteler, teknoparklar ve nitelikli insan kaynağıyla önemli bir inovasyon merkezidir. Bu etkinliğin yeni iş birliklerine vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve girişimcilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ise, girişimcilik ekosisteminde akademi ile sanayi arasındaki iş birliğinin kritik önem taşıdığını belirterek, “Sanayici uygulamanın içinde yer alırken akademisyen teorik bilgiye sahip. Tek başlarına hareket ettiklerinde sorunların çözümünde zorlanabiliyorlar ancak girişimci daha en başından akademisyenle birlikte yola çıktığında büyüme sürecindeki engelleri çok daha kolay aşacaktır. Teknoparklar da bu iki dünyayı bir araya getirerek fikirlerin başarıya dönüşmesini sağlayan en önemli köprülerden biri. Başlangıçta iki farklı bakış açısını bir araya getirmek, başarının en güçlü anahtarı" dedi.