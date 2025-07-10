Depozito Yönetim Sistemi’nin 520 milyon euro getiri sağlaması bekleniyor

EKONOMİ / İZMİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde, Türkiye Çevre Ajansı tarafından Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, sistemin tam olarak hayata geçtiğinde, yaklaşık 520 milyon euro getirisi olacağının hesaplandığını belirtti.

Depozito Yönetim Sistemi’nin son yıllarda Türkiye’de yapılan en çevreci hamle olduğunu vurgulayan Pirinççi, “Bu sistemin çevreye katkısı ve tasarruf bir yana ham madde olarak stratejik malzeme kazandırması dolayısıyla sanayiye de oldukça önemli katkısı olacak. Sistem tam olarak hayata geçtiğinde maddi olarak yaklaşık 520 milyon euro bir getirisi hesaplanıyor. Çevreye yönelik kazanımı ise paha biçilemez. Cam, pet ve alüminyum şişelerin artık birer çöp veya doğaya atılan atık değil de doğrudan hammadde olarak kullanılması bu alanlarda Türkiye'nin yaptığı ithalatın da durması anlamına gelecek” diye konuştu.

Mahmut Özgener: “Atıklar artık stratejik ham madde olarak değerlendiriliyor”

Döngüsel ekonomiye dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ise, “Atık yönetimi değerlendirme büyük önem kazandı. Tüm dünyada atıklar artık stratejik ham madde olarak değerlendirilmeye başlanıyor. İzmir Ticaret Odası olarak biz de atık yönetimi konusunda birçok proje ve çalışma gerçekleştiriyoruz. El birliğiyle hem ülkemiz hem de İzmir için en doğru şekilde bu sistemi hayata geçirmek ve geliştirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.