Deprem bölgelerinde yazlık kıyafete ihtiyaç var

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in davetlisi olarak Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'a, giden gazetecilere, Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları Muhiyettin Gültekin, Edip Bingöl, Sinan Yaşar, Recep Karakoç, Kültür Müdürü Kenan Yılmaz, Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay, Basın Müdürü Emirhan Topçu, İmar Müdürü Hüseyin Öztürk, Başkan danışmanı Aydın Başaran, İnsan kaynakları Müdürü Songül Dereli ve belediye personeli eşlik etti. Basın mensuplarına hem afet bölgesinde yaşanan yıkımı, hem de yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamı ve çalışmaları yerinde gösterdiler.



Kahramanmaraş AFAD koordinasyon merkezini Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları ve gazeteciler ziyaret ederek Deprem sonrası İçişleri Bakanlığınca Vali Yardımcısı olarak Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş, gelen tüm yardımların AFAD koordinasyon merkezinde toplandığını ve buradan düzenli olarak dağıtımların devam ettiğini belirtti. Vali yardımcısı Tekeş deprem bölgesinde yazlık kıyafetlere ihtiyaç olduğunu açıkladı.

“Depremler her şeyi silip süpürür ama insanın umutlarını, sevgisini, dayanışmasını silip süpüremez.”

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Recep Karakoç “Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda Dilovası, Körfez, ve Darıca Belediyesi depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde köylerinde hizmetlerini sürdürüyor. Yaptığımız hizmetler arasında Hakev ile kurmuş olduğumuz bir aşevi var. Depremin 2. gününden beri bu aşevi günlük bin beş yüze yakın yemek çıkarıyor ve hala çıkarmaya devam ediyor. Özellikle Kocaeli sanayi bölgesi olması sebebiyle, bölgede bulunan sanayicilerimiz hizmet götürdü ve götürmeye de devam ediyor. Tabi ki ilk zamanlardaki gibi 10-15 tır gelmiyor, bunun sebebi ise depremden sonra insanlara hizmet götürdüğümüz için ilk günkü gibi ihtiyaç duyulmaması ama 3-5 tır Kahramanmaraş’a girmiş oluyor.”



Karakoç” depremde dayanışma gösterdik. Dayanışma örneklerini yapılaşmada da kullanmalıyız. Geçici barınma ve tesisler en önemli konular arasında yer alıyor. Yerel işletmeler için teşvikler, bunların yeniden açılmasına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bu, bölgedeki iş fırsatlarını artırabilir ve insanların göç etmesini önleyebilir. Tüm çözümler, deprem sonrası ekonomik kalkınma ve istihdam fırsatlarını artırabilir ve böylece insanların bölgede yaşam koşulları güçlendirilebilir. Belediye olarak bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getiririz. Önümüz bayram bir nebzede olsa çocuklarımız bayramı bayram tadında yaşasınlar diye Dilovası Belediyesi Kültür müdürlüğü tarafından çocuk şenlikleri düzenliyoruz, bayram hediyeleri veriyoruz. Depremler belki her şeyi silip süpürür ama insanın umutlarını, sevgisini, dayanışmasını silip süpüremez”.dedi

“Dilovası Belediyesi ve ekibi her daim yanımızda oldu yaralarımızı sardı”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Metin Bölükbaşı hem afet bölgesinde yaşanan yıkımı, hem de yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamı basın mensuplarına anlattı. Bölükbaşı “Dilovası Belediyesi ve ekibi her daim yanımızda oldu yaralarımızı sardı. Dulkadiroğlu ‘ilçemizden çok büyük bir göç oluşmadı. Sadece geçici barınma için köylere ve hatta akrabalara gidiş var” dedi.

Bölükbaşı” hanelerimizde gıdalarımız tam, sıkıntımız yok sadece fabrikalarımızın biran önce üretime geçmesi ve bu konuda devletimizin üretimi desteklemesi gerek. Küçük esnaflarımız için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un önderliğinde kurulan çarşı esnafını mutlu etti. Bir benzerini de Dilovası, Darıca, Körfez yani dışarıdan gelen belediyelerin kurmuş olduğu çarşı konteynerlerden güzel bir yenilenme yapılanma başladı.” Gönülleri fed eden gizli kahraman dediğimiz depremin ilk gününden bu yana dur durak bilmeden yanımızda olan Aydın Başaran ‘a Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.