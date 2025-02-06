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Deprem bölgesi, ‘asrın birlikteliği’ ile ayağa kalkacak

Türk milletindeki yardımlaşma ruhunun gücüne dikkat çeken MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerin ‘asrın birlikteliği’ anlayışıyla yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Deprem bölgesi, ‘asrın birlikteliği’ ile ayağa kalkacak
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MERSİN/EKONOMİ

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve tüm ülkeyi derin bir hüzne boğan afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara bir kez daha şifa dileyen Yaşar, “Bu büyük felaket, milletimizin dayanışma ruhunu ve yardımlaşma gücünü bir kez daha göstermiştir. Bundan sonraki süreçte, devletimizin tüm kurumlarıyla uyum içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ‘asrın birlikteliği’ anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Erol Yaşar, Allah’tan bir daha benzer afetlerin yaşanmamasını diledi.

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