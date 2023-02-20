“Deprem bölgesinde göç nedeniyle istihdam sorunu olacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA



Kahramanmaraş merkezli iki depremin tüm ülkede büyük üzüntü yarattığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Vatandaşlarımızın kendi topraklarında hayatlarını sürdürebilmesi için insani yardımların yanı sıra oradaki ekonomik hayatın zaman geçirmeden yeniden oluşturulması için çalışılmalı” dedi.

Depremden etkilenen Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerin sanayide güçlü, büyük oranda ihracat yapan ve istihdam yaratan kentler olduğuna dikkat çeken Başkan Çevikel, “Aynı zamanda Ege ve Marmara bölgesindeki birçok sanayi kuruluşu da bu illerden ürün tedarik ediyor. Yani ülke ekonomisi ve ihracatı için stratejik önem taşıyorlar. Konutlardaki yıkımın aksine buralardaki sanayi tesislerinde elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı sorunlarının dışında bir hasar yaşanmadı. Ancak göç nedeniyle bölgedeki firmaların istihdamla ilgili büyük sorunları olacak. Bu sebeple göçün bir şekilde önlenmesi lazım. Aksi takdirde; zaten bizim bölgelerde kalifiye eleman eksiği olduğu için gelenler bir daha da geri dönmeyecektir. Bu bilhassa depremle sarsılan stratejik illerimizin geleceği için son derece önemli bir durum” diye konuştu.

“Hayatın normalleşmesi kolaylaştırılmalı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile birlikte kalıcı konut kampanyası için Adıyaman’a gittiklerini belirten Nilüfer Çevikel, bu illerin ‘Kalkınmada Öncelikle 6. Bölge’ konumuna getirilmesi gerektiğini söyledi. Çevikel, “Belli bir süre bu illerdeki sanayicilerden ve çalışanlardan kesilen vergi ve primlerin kendilerine verilerek, bölgenin çalışan ve işveren açısından cazip ve avantajı hale getirilmesi gerekiyor. İşletmelerin yeniden açılması, depremzedeler adına hayatı yeniden normalleşmesini kolaylaştıracağı gibi yaşadıkları travmanın etkisini de azaltacaktır. Gerekirse depremden etkilenen illerde kamu ve özel sektör adına yeni birtakım yatırımlar yapılmalı. Orada yatırım yapacak işveren ve sanayiciler gerek KGF’de, gerekse kamu bankalarından çektikleri kredilerde daha düşük faizle yararlandırılmalı” dedi.